السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

قبل عرضها، مفاجأة في الحلقة التاسعة من "الكابتن"

الكابتن.فيتو
الكابتن.فيتو

قبل عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "الكابتن"، كشف المنتج كريم أبو ذكري عن مفاجأة جديدة لجمهور المسلسل، مشيدًا بموهبة الكوميديان الشاب شريف حسني، الذي يظهر كضيف شرف في حلقتي اليوم وغدًا.

مسلسل الكابتن الحلقة 9

وأعلن أبو ذكري عن ذلك عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك، قائلًا: "في حلقة النهاردة من مسلسل الكابتن، في ضيف موهوب جميل اسمه شريف حسني، ربنا صارف ليه خفة دم مش طبيعية، ربنا يجعل في وشه القبول، والله بلدنا دي مليانة مواهب وناس تفرح."

 

يواصل مسلسل "الكابتن"، بطولة النجم أكرم حسني وآية سماحة، تحقيق نجاح كبير، متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة Watch It، ويحصد المسلسل إشادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعله في صدارة التريند داخل مصر والعالم العربي.

أبطال مسلسل الكابتن


يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: سوسن بدر، سامي مغاوري، محمد رضوان، ميمي جمال، أحمد عبد الوهاب، عمر شرقي، وئام مجدي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم خالد كمال، إسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، فيما ينتظر الجمهور الإعلان عن أسماء أخرى خلال الحلقات المقبلة.

صناع المسلسل:
المسلسل من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعرض حصريًا على منصة Watch It، وقناتي DMC وDMC دراما خلال شهر رمضان 2025.

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أبطال مسلسل الكابتن أحمد عبد الوهاب اية سماحة النجم أكرم حسني رمضان 2025 كريم ابو ذكري
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