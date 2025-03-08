كيف تحمي علاقاتك من الانهيار؟، عمرو خالد: هذه طريقة النبي لكسب قلوب الناس (فيديو)

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن أسوأ ما يفسد العلاقات بين الناس هو الإهمال، عدم الإحساس، فقر التواصل، غياب الرحمة والشفقة والحنان، في حين أن الرحمة والشفقة والإحساس العميق بالناس هم أصل سنته صلى الله عليه وسلم.

ثامن حلقات برنامج "نبي الإحسان"

وكشف خالد في ثامن حلقات برنامجه الرمضاني "نبي الإحسان" عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كسب قلوب الناس وحماية علاقاته، من خلال ما سماه "الوعي بالعلاقات"، وهو الإحساس بالأشخاص المحيطين بك.

ومن ذلك قوله للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إنِي لأعلم إذا كنتِ عنِي راضية، وإذا كنتِ عليَّ غَضْبَى". قالت: فقلت: مِن أين تعرف ذلك؟ فقال: "أما إذا كنتِ عني راضية، فإنكِ تقولين: لا وربِّ محمد، وإذا كنتِ علي غَضبى، قلتِ: لا وربِّ إبراهيم". قالت: قلت: "أجل والله يا رسول الله، ما أهْجُرُ إلا اسمك".

كما شدد على أهمية الوعي بمشاعر الابنة من قبل الأب وعدم رفض زواجها بلا سبب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا أرى للمتحابين إلا الزواج".

وحدد خالد، طرق تنمية الوعي بالآخرين، على النحو التالي:

-إرادة الوعي

-فن الاستماع والتفقد المستمر.. فقد كان رسول الله يتفقد أصحابة

-إظهار الاهتمام ولو بالكلمة الطيبة

وقال إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفقد الناس أولًا ثم الرحمة والحنان والشفقة والإحساس العميق بهم وباحتياجاتهم، ويعطيهم من الحنان والاهتمام وفق رؤيته له.

لكنه أوضح أن هناك شرطًا أساسيًا حتى تستطيع أن تفعل ذلك وتداوم عليه مع كل من حولك، وهو أن تبدأ بالإحسان في عبادة الله.. "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه"، تفّعل إحساسك بالله، وكلما فعّلت إحساسك بالله زادت قدرتك على إحساسك بالناس.



وأرجع ذلك لكون معاملة البشر ليست بالأمر السهل، فهو محتاج إلى طاقة روحية ونفسه كبيرة، وهذا هو إحسان العبادة، لأنه كلما حسنت عبادتك وزاد إحساسك سهلت عليك وزادت قدرتك على العطاء للناس حنانًا ورحمة واهتمامًا وشفقة.

شهداء أحد



وسرد خالد، قصصًا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر حنانه وإحساسه بمن حوله وذلك أنه لما هُزم المسلمون في غزوة أحد واستشهد 70 من الصحابة، طلب أن يُدفن كل اثنين معًا، وأثناء ذلك، طلب من الصحابة البحث عن عمرو بن الجموح وعبدالله بن حرام، لأنهما كانوا متحابين في الدنيا فأحب أن يدفنا سويًا.

صاحبة القلادة



وأبرز خالد، قصة أمية بنت قيس الغفارية، "صاحبة القلادة" في معركة خيبر، وذلك حين خرجت وهي لا زالت طفلة في العاشرة من عمرها مع الناس لمداواة الجرحى من المسلمين حيث أركبها خلفه، ولما فتح الله خيبر أعطاها قلادة تزين عنقها وعلقها بيده في عنقها، تقول: "فوالله لا تفارقني أبدًا. فكانت في عنقها حتى ماتت وأوصت أن تدفن معها".

معاذ بن جبل



وروى خالد قصة معاذ بن جبل مع النبي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرسول أعده وعلمه الفقه على يده، وقبل وفاته بـ 6 أشهر أرسله لليمن يعلم أهله الدين، وكان في عمر 22 سنة، فسار معه لمدة ساعة خارج المدينة، ومعاذ يطلب منه أن يوصيه، وقد مسك بيديه، يقول معاذ: "فقلت يكفي هذا.. عد يا رسول الله"، لكن النبي خشي عليه ألا يرجع فلا يجده فيصدم نفسيًا، فمهد له أنه سيموت، قائلًا: "يا معاذ! إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري"، فبكى معاذ لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قصة حسان بن ثابت



قال خالد إن الشاعر حسان بن ثابت ترك الشعر بعد إسلامه ظنًا منه أنه حرام، وصار يشعر أنه بلا دور، وأنه عالة على المسلمين، فقد كان ضعيفًا لا يقوى على حمل السيف، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد حيويته، فقرّب منبره الخاص إليه ليصعد عليه، وأنه لا أحد يصعد عليه إلا هو، ويقول له: قل يا حسان ورُوحُ القدس يؤيدك.. قل يا حسان وجبريل يؤيدك.... ودافع عن دين الله بشعرك ياحسان، وجبريل بات يهبط خصيصى لأجل تأييد حسان بن ثابت، فحولت تلك الكلمات، وذلك التأييد الخاص قصائده جنودًا، وأبياته سهامًا تنحر معنويات أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وبات حسان بعد ذلك موثقًا لغزوات النبي عليه الصلاة والسلام ومشاهده، حتى إذا ما قرأت شِعْرَهُ كأنك حاضر بدرًا، وأحدًا، وفتح مكة.

قصة أبي بن كعب



ذكر خالد أنه في غزوة أحد مات 70 شهيدًا، ومن بينهم 62 شهيدًا من الأنصار، وقد مات لأبي وكان من الأنصار كثير من أهله في تلك الغزوة، فتأثرت نفسيته بشدة، وأحس به النبي صلى الله عليه وسلم، وزاره في الليل، وقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال: وسماني، قال: نعم فبكى.

بكاء النبي على السيدة خديجة



وروى خالد أنه لما ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متعلقًا بها وبكى عليها كثيرًا، ولما جاءته امرأة تقول له: يا رسول الله أفلا تتزوج؟، تقول فأخفض رأسه وسكت طويلًا، ودمعت عيناه، حتى قالت ليتني ما سألته، وقال لها: وهل بعد خديجة آحد؟.

زواجه من السيدة سودة بنت زمعة



وقال خالد إن أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة، كانت السيدة سودة بنت زمعة، وكان عمرها 60 سنة، وكانت أكبر منه وسمينة جدًا، وتزوجها لأنه كان فيها طيبة، وكانت أول أرملة في الاسلام ومن قبيلة كبيرة، فلما مات زوجها السكران بن عمرو أثناء مرافقتها له خلال الهجرة الثانية للحبشة شمت فيها والدها، ورفضت قريش أن تتعامل معها، وقد تزوج النبي بعدها السيدة عائشة وأمهات المؤمنين الأخريات، وتنازلت عن ليلتها للسيدة عائشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.