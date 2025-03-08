برشلونة يسعى لخطف نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة كبيرة بشأن أحد لاعبي ريال مدريد الذين لا يحظون بفرصتهم الكافية مع الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ويوجد عدد من اللاعبين في صفوف الريال لا يتم منحهم فرصة المشاركة بشكل منتظم خلال هذا الموسم 2024/2024، وهو ما يعجل برحيلهم عن الفريق الموسم المقبل.

ويلعب ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

أندري لونين في حسابات برشلونة

وكشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" عن مفاجأة بشأن الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن إدارة برشلونة تسعى لضم لونين في الميركاتو المقبل، حيث استفسر خوان لابورتا، رئيس البارسا، عن وضع الحارس الأوكراني خلال اجتماع مع الوكيل خورخي مينديز، الذي جمع بينهما مؤخرًا في لشبونة.

ويتواجد لونين كحارس احتياطي للبلجيكي تيبو كورتوا، ولديه عقد يمتد حتى عام 2026؛ ما يحد من إمكانية انتقاله في الوقت الحالي، وقد أبدى برشلونة اهتمامًا بالتعاقد معه، لكن ريال مدريد غير مستعد لتسهيل رحيله إلى منافس مباشر.

لونين لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد

ووفقًا للتقرير، فقد أبلغ خورخي مينديز، لابورتا بأن الحارس الأوكراني لا يفكر في الرحيل في الوقت الحالي، وأن هدفه هو الاستمرار في القتال من أجل حجز مكان في الفريق الأول، وهو أمر قد يتغير في المستقبل إذا تبدلت الظروف.

وأشارت إلى أن لونين نجح في كسب مكان له في مستقبل النادي، وعلى الرغم من أنه لا يزال حارسًا احتياطيًا، إلا أن مدريد يثق في أنه سيصبح قائدًا عندما يعتزل كورتوا.

وشارك لونين في الموسم الماضي كبديل للبلجيكي تيبو كورتوا، الذي غاب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقدم الحارس الأوكراني أداءً مميزًا، ولعب دورًا حاسمًا في تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تألق في التصدي لركلات الترجيح خلال مواجهة مانشستر سيتي، وأمام هذا الأداء المميز، قرر ريال مدريد تجديد عقده لمدة خمس سنوات في مارس الماضي، حرصًا على الاحتفاظ به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.