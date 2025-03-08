السبت 08 مارس 2025
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رياضة

ميلان يستقر على مدربه الجديد تحسبا لرحيل كونسيساو

سيرجيو كونسيساو،
سيرجيو كونسيساو، فيتو

 بدأ نادي ميلان الإيطالي البحث عن بدائل محتملة لخلافة البرتغالي سيرجيو كونسيساو على مقعد المدير الفني للفريق، خلال الموسم المقبل، بعد تراجع النتائج بشدة تحت قيادة المدرب الحالي.

 

ميلان يستقر على إعادة أليجري لتدريب الفريق 

 واستقرت إدارة نادي ميلان على عودة الإيطالي ماسيميليانو أليجري لقيادة الروسونيري في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اجتمع المالك جيري كاردينالي والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني مؤخرا في نيويورك لمناقشة خطط النادي المستقبلية.

 

وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على أن عودة أليجري إلى سان سيرو ستكون ضمانا لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.  وأفادت بأن النادي يعمل بنشاط لإقناع المدرب الإيطالي بتولي مسؤولية الروسونيري بدءا من الصيف المقبل، حيث تعتبر خبرته ومرونته وسجله الحافل بالألقاب سمات جذابة بالنسبة لإدارة ميلان.  

 

أسماء أخرى بخلاف أليجري مرشحة لقيادة ميلان

 ورغم أن أسماء مثل روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا وسيسك فابريجاس مدرب كومو لا تزال خيارات مطروحة، إلا أن ميلان يرى أليجري حاليا كخيار مفضل وسيسعى جاهدا لإعادته إلى الفريق.

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