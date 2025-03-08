السبت 08 مارس 2025
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أخبار مصر

تعرف على عدد ركاب المترو خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

مترو
مترو

تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل حركة نقل الركاب بالمترو على مدار الساعة بالتزامن مع  انقضاء الاسبوع الاول من  شهر رمضان الكريم وشدد على الالتزام بمقررات التشغيل والالتزام بتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة. 

على صعيد آخر، شهد المترو ارتفاع أعداد الركاب في أول أيام رمضان ما يعكس إقبال الركاب على استخدام المترو لما يقدمه من خدمات نقل منتظمة ومكيفة على أعلى مستوى. 

وشهدت خطوط المترو زيادة أعداد ركاب المترو بكافة الخطوط، ليصبح متوسط مستخدمي مترو الأنفاق خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان  نحو 28 مليون راكب.

وشدد وزير النقل على الشركات المشغلة لمترو الأنفاق على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على كافة الخطوط وبكافة المحطات بما يضمن  تقديم رحلات بشكل آمن.

وتابع وزير النقل حركة نقل الركاب بالخطوط الثلاث مؤكدا أهمية تطبيق اللوائح الخاصة بالتشغيل والإجراءات التشغيلية للمترو لتقديم أعلى خدمة للركاب على مدار الساعة.

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