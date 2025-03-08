السبت 08 مارس 2025
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أخبار مصر

الانتهاء من فحص واختبار أول القطارات الجديدة لمترو حلوان -المرج

مترو
مترو

انتهت بنجاح علميات الاختبارات للقطار الأول الجديد من صفقة قطارات الخط الأول المرج حلوان، في إطار خطط تطوير وتحديث الخط لرفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب على الخط.

بدأت أعمال الاختبارات للقطارات الجديدة المقرر عملها على الخط الأول للمترو فى إطار مشروع تطوير وتحديث الخط الأول للمترو من المرج إلى حلوان لرفع  كفاءة ومستوى الخدمات. 

وبدأت الإدارة الهندسية والأجهزة الفنية لشركة " الستوم " أعمال اختبارات كابينة قيادة الوحدة الأولى من قطارات الخط الأول للمترو بالقاهرة (ضمن 55 قطارا) الاختبارات الفنية الخاصة بالعوامل الجوية ( رياح - حرارة - أتربة.. الخ )..

القطار محل الاختبار يقع ضمن صفقة  لتصنيع وتوريد عدد 55 قطارا (9 عربات لكل قطار) بمجموع 495 عربة بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 8 سنوات، وذلك لتدعيم أسطول الخط الأول من العربات واستيعاب عدد أكبر من الركاب.

جدير بالذكر أن جميع العربات والقطارات مكيفة ومدعمة بأحدث انظمة التشغيل وكذلك الشاشات والأنظمة الصوتية التى توفر للراكب سهولة فى استخدام المترو.

ينقل الخط الأول حاليا 1.3 مليون راكب ومن المتوقع بعد التطوير أن يرتفع العدد إلى 2 مليون راكب يوميا.

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