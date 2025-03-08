السبت 08 مارس 2025
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أخبار مصر

جمعية المحاربين القدماء تنظم مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

جانب من الموتمر
جانب من الموتمر

 نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذى يوافق التاسع من مارس كل عام، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم للعام الجاري.
 

وأكد اللواء أ ح مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم يأتي تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض والتى عكست مسيرته مدى تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية، كما يأتي ذلك الاحتفال تأكيدًا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة. 

 

الدعم لتحقيق الرعاية الصحية والرياضية

 وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الرعاية  الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديرًا لما قدموه من تضحيات وما حققوه من بطولات ستظل مبعث فخر وإعتزاز لشعب مصر العظيم جيلًا بعد جيل.

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