السبت 08 مارس 2025
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حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أصيب في انهيار عقار بالسبتية

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

استعلمت نيابة بولاق ابو العلا الجزئية، عن الحالة الصحية لشخص أصيب في انهيار عقار مهجور مكون من 3 طوابق،  أثناء مروره بجوار العقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

انهيار عقار في السبتية 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

 

 

 

وبالفحص تبين بإجراء سقوط جزء من العقار مكون من 3 طوابق خالى من السكان، مما أسفر عن إصابة شخص أثناء مروره بجوار العقار، وتم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

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