السبت 08 مارس 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف سبب حريق شقة في عابدين

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة عابدين الجزئية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة عابدين بوسط القاهرة، دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة في عابدين 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم  إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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