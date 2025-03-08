الأكاديمية العربية بالإسكندرية تسلم شهادات دورة السياسة التشريعية

قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بتسليم شهادات دورة السياسة التشريعية وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لموظفي مكتب الشئون القانونية بديوان المحاسبة بطرابلس بدولة ليبيا.

شهد حفل تسليم الشهادات حضور نخبة من الشخصيات البارزة في المجال القانوني والدبلوماسي من بينهم الدكتور عمر المشري محمد بشير السفير بوزارة الخارجية الليبية ورئيس قسم الشؤون السياسية والتعاون الدولي بالسفارة الليبية الدكتور رمضان الطاهر علي البرغوثي المستشار بالمندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية والدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة والدكتور أسامة الفولي مستشار رئيس الأكاديمية للدراسات القانونية.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الأكاديمية العربية على دعم وتأهيل الكوادر القانونية وتعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات القانونية الليبية بما يسهم في تطوير القدرات المهنية وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقانونية.

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