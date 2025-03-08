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ثقافة وفنون

اليوم العالمي للمرأة، أوبرا الإسكندرية تستضيف سيدات مؤثرات من مصر

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

تعقد دار الأوبرا المصرية ضمن نشاطها الثقافى والفكرى أمسية لصالون أوبرا الإسكندرية الثقافى بعنوان سيدات مؤثرات من مصر بمشاركة الدكتورة نجوى فهيم، شيرين طمان وريهام هلال وتدير اللقاء أميرة فؤاد وذلك فى التاسعة مساء السبت ٨ مارس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".
 

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يتم خلال شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء وجاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في  باريس  عام 1945 فكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

 

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