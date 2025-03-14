برغم أنه لم ترد أدعية مأثورة للإخوة والأخوات إلا العديدين يحبون الدعاء للإخوة والأخوات الأحياء منهم والأموات وفي هذا الإطار نستعرض معكم أدعية للإخوة والأخوات في اليوم الرابع عشر من رمضان القرآن من الممكن أن ندعو بها للإخوة والأخوات.

أدعية للإخوة والأخوات في اليوم الرابع عشر من رمضان 2025

الدعاء للأخوة الأشقاء بالسعادة

للَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى إبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ؛ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى إبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ؛ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.﻿

اللهم ارزق إخوتي كل خير وبركة في حياتهم وزوجهم بأزوجات وأزواج صالحين واجعل لهم من لدنك خيرًا عظيمًا.

اللهم احفظ اخوتي لي في حضورهم وغيابهم وسفرهم اللهم بارك لهم وبارك فيهم وبارك عليهم واجعلهم أينما كانوا وأينما حلو مباركين يا رب العالمين.

اللهم وفق إخوتي وارزقهم الرزق الحلال الطيب، اللهم سهل عليهم مصاعب الدنيا وارح نفسهم وافتح لهم أبواب الخير وارزقهم وكل شباب المسلمين.

اللّهمّ إن كان رزقهم في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لهم فيه.

اللّهمّ سخّر لهم القلوب واحفظهم من كلّ سوء وأسعدهم متعاقب الشروق والغروب.

اللهم إني أسألك زيادة لإخوتي في الدين والبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق.

اللهم يا مهون كل عصيب هون على إخوتي كل عسير يا رحمن يا رحيم.

اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقهم من حيث لا يحتسبون.

اللهم يا جبار يا متكبر يا عزيز يا حكيم أجعل قلوب اخوتي تخشع لك وتخضع لعظمتك وارزقهم يقينا ينجيهم من فتن الدنيا وعذاب الآخرة يا رحمن.

اللهم لا تحرم اخوتي من معيتك ولا من رحمتك ولا من عفوك ولا من رضاك ولا من عافيتك يا معافي يا رحمن يا رحيم.

اللهم سدد رمي اخوتي ووفق خطاهم واغفر لهم وعافهم واعف عنهم وبارك فيهم إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم افتح لإخوتي أبواب السماء فلا يرد دعائهم ولا يخيب رجاءهم ولا يفشل سعيهم أبدًا يا كريم.

اللهم إنا أسألك لاخوتي الحياة المديدة والسيرة الطاهرة والحساب اليسير والدخول إلى الجنة والنجاة من النار.

اللهم أسألك لاخوتي الحياة المديدة والسيرة الطاهرة والحساب اليسير والدخول إلى الجنة والنجاة من النار.

اللهم لا تجعل السعادة تفارق اخوتي واحفظهم لي في كل حين ولا ترني فيهم بأسًا يبكيني

اللهم اقسم لإخوتي وأخواتي من السعادة نصيبًا وافرًا، واجعل لهم من الراحة نصيبًا وافرًا.

اللهم أسعد إخوتي وإخواني في كل يوم وفي كل وقت. اللهم اجعل كل أيام إخواني وأخواتي عيدا.

اللهم فرج عن إخوتي وأخواتي، واكفهم ما أهمهم. يا خير من يستعان به، أسألك بأن تفرج كربة إخوتي وأخواتي.

اللهم إن لي إخوة قد تعسرت أمورهم، فيسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، إني أقف ببابك، وأستعينك، وأسألك بأسمائك الحسنى، أن توسّع على إخوتي، وتفرج كربهم، وتوسع عنهم، وترزقهم.

اللهم افتح على إخوتي فتوح العارفين، ويسر أمورهم. اللهم يا واصل المنقطعين صل إخوتي وأخواتي بك.

أدعية للإخوة والأخوات للشفاء من الأمراض

اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، نسألك بأن تشفي إخواني وأخواتي، شفاءً لا يغادر سقمًا ولا يبقي ألمًا يا الله.

يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اشف إخوتي وأخواتي شفاءً تامًا، لا مرض بعده. اللهم لا تجعل للأسقام والآلام طريقًا لأجساد إخواني وأخواتي أبدًا.

يا رب أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اشف إخوتي وأخواتي برحمتك وفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ اشف إخوتي وأخواتي شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا.

اللهمّ إني أسألك بأن تأخذ بيد إخوتي وأخواتي، وأن تشفهم شفاء لا سقم ولا ألم بعده يا أكرم الأكرمين.

أدعية للإخوة والأخوات المتوفين

:اللهم إني ألجأ إليك، يا أمان الخائفين، آمن خوف إخوتي وأخواتي في قبورهم.

اللهم يا ملاذ المسرفين، فرّج عن إخوتي وأخواتي في قبورهم.

يا أكرم الأكرمين، بكرمك أكرم إخوتي في قبورهم، واجعلها قبورًا ملؤها النور.

اللهم أغفر لإخوتي وأخواتي، ولجميع موتى المسلمين. يا غفور يا ودود، يا تواب، اغفر لإخوتي وتب عليهم. اللهم اغفر لإخوتي ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر.

اللهم اغفر لإخوتي ما أسروا وما أعلنوا، واعف عنهم، وتجاوز عنهم. يا رحيم يا رحيم يا رحيم، ارحم إخوة لنا قد فارقوا الدنيا.

اللهم ارزق إخوتي الجنة، واصرفهم عن النار وعذابها



دعاء للإخوة والأخوات العزباء لتيسير الزواج



اللهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لاختي أو أخي ( زوجًا أو زوجة ) يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك.

اللهم ارزق أختي أو أخي زوجًا تقرّ به عيني وتقرّ بي عينه، اللهم يسر أمره واشرح صدره وارزقها الزواج عاجلًا غير آجل.

دعاء للإخوة والأخوات للزواج من شخص معين

اللهمّ إنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب والقادر، اللهمّ إن كنت تعلم أنّ في فلان (فلانة) خيرًا لاختي أو أخي فزوّجه إياه واقدره له، وإن كان في غيره خير له في دينه ودنياه وآخرته فاقدره لي.

اللهمّ إنّ أختي أو أخي يريد أن أتزوّج فقدّر له من الرّجال/ أو النساء أعفّهم فرجًا، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا وأعظمهم بركة، وقدّر لي ولدًا طيّبًا تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغم، اللهمّ زوّج أختي أو أخي واغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا ربّ العرش المجيد ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين،

اللهمّ ارزق اختي أو أخي الزّوج/ة الذي /التي يخافك، ولا يعذّبني برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ ارزق اختي أو أخي بزوجٍ صالح، تقيّ، هنيّ، عاشق لله ورسوله، ناجح في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير، رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك، وازرق اختي أو أخي زواجًا قريبًا يكون لنفسي طمأنينة وسكن. أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يسر لي أمري وارزقني زواجًا قريبًا يا الله.

الدعاء للأخ والأخت المسافرين

اللهم أني استودعتك اخي في سفره، فاحفظه لنا فأنت خير من يستودع وأنت خير الحافظين.



اللهم إني استودعتك أخي، فاحفظه اللهم بعينك التي لا تنام وبعزك الذي لا يضام، اللهم أكتب له النجاة من كل سوء، اللهم أكفه شر سفره هذا وأعده إلى بيته بكامل صحته وعافيته.



اللهم احفظ اخي من كل ما ظهر وما بطن من الفتن، اللهم اكتب له الصلاح والفلاح، واجعله يا الله من عبادك الصالحين المتقين، اللهم احفظه في دينه وخلقه وابعد عنه الفتن.



يا رب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل رحمتك ولطفك رفيقًا لأخي في سفره اللهم سهل له ولا تعسر عليه وهون عليه غربة السفر ووحشته وأعطه ما يريد.



اللهم إن أخي قد خرج طالبًا للرزق في بلادٍ بعيدة، فأغنه يا الله بحلالك عن حرامك، وارزقه سعة في العيش والرزق، اللهم اكتب له السعادة والنجاة والبر والتقوى.

يا رب احفظ أخي المسافر فأنا اخشى عليه من سوء وضرر، اللهم إني استودعك إياه فاحفظه لي بعينك التي لا تنام ورده الينا سالمًا يا الله.



اللهم احفظ أخي وأعده إلينا سالمًا من كل شر، غانمًا من كل خير، اللهم احفظه في دينه وأمانته وخواتيم أعماله، الله هوّن عليه سفره ولا تدع مكروهًا يصيبه، اللهم آنس وحدته وأذهب عنه وحشته.



ربي وكلتك أمر أخي في سفره فكن له خير حافظًا وخير معين وأوصله إلينا بالسلامة والغنيمة وباعد بينه وبين الهم والحزن والمخاوف.

اللهم إن لي مسافر عزيز وغالي على قلبي يا رب، احفظ لي أخي بعينك التي لا تنام.



ربي أرجو منك أن ترافق أخي سلامتك ولطفك وأن توفقه لكل خير وتجنبه كل شر وكل ضيقٍ وعسر.

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

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