السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في عابدين

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة عابدين بوسط القاهرة، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة بعابدين 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم  إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة بعابدين حريق شقة شقة عابدين عابدين

مواد متعلقة

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق في عين شمس

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة عقب تناول الإفطار بعين شمس
ads

الأكثر قراءة

كلها أيام وتنطلق حرب كبرى، توفيق عكاشة: إعادة سيناريو البوسنة والهرسك في سوريا و3 دول أخرى قادمة

مجدي الهواري في منشور مثير للجدل: «متصدقش إن مسلسلك ناجح.. احنا دفنينه سوا»

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه, استقرار العملة الخضراء بحركة التعاملات

حسين فهمي يكشف سر عدم تعاونه مع ميرفت أمين بعد 39 سنة طلاق

8 رمضان عام 273 هجريا، رحيل بن ماجة "صاحب السنن"

سعر الفراخ،ارتفاع جديد في أسعارالفراخ اليوم السبت 8 مارس 2025

الموت يفجع الفنان تامر هجرس

أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يسجل 4714 جنيها

منوعات

المزيد

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

فنانة من دولة مسلمة ترسم لوحتين لامرأة برماد جثتها

مظاهرات حاشدة في واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب بخفض تمويل المجال العلمي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

طقس اليوم السبت، تحذيران عاجلان ومتعاقبان من الأرصاد، ماذا سيحدث؟

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 7/3/2025

المزيد

انفوجراف

نجمات يرفعن شعار على واحدة ونص.. أبرزهن مي القاضي ومي عمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة بدر الصغرى.. نداء أبي سفيان السبب والخوف شعار المشركين

أشهر قراء القرآن الكريم من الصحابة والتابعين

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المادية

المزيد
الجريدة الرسمية