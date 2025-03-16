مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، إن الصلاة مُكفّرة للذنوب والخطايا؛ فقد ورد في حديث نبيّنا محمد -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (أَرَأَيْتُمْ لو أنَّ نَهْرًا ببَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ منه كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هلْ يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شيءٌ؟ قالوا: لا يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شيءٌ، قالَ: فَذلكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بهِنَّ الخَطَايَا).

إن للصلاة منزلة عظيمة وأهمية بالغة في الإسلام وفي حياة المسلم، فهي عمود الدين، وهي العبادة الوحيدة التي لا تسقط بحال من الأحوال، إلا في حالة فقدان وغياب العقل، فالعقل مناط التكليف.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الفجر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الفجر بالقاهرة

الفجر: 4:37

موعد أذان الفجر بالإسكندرية

الفجر: 4:41

موعد أذان الفجر بأسوان

الفجر: 4:34

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:37

الظهر: 12:03

العصر: 3:29

المغرب: 6:04

العشاء: 7:21

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:41

الظهر: 12:09

العصر: 3:34

المغرب: 6:09

العشاء: 7:27

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:34

الظهر: 11:57

العصر: 3:22

المغرب: 5:58

العشاء: 7:11

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:33

الظهر: 12:00

العصر: 3:25

المغرب: 6:00

العشاء: 7:18

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

الصلاة تعين المسلم على إزاحة هموم الدنيا وأحزانها قال الله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) البقرة /45.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:"يقول تعالى آمرا عبيده، فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة ، بالاستعانة بالصبر والصلاة وأما قوله: ( وَالصَّلَاةِ ) فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخوه قُثَم وهو في سفر، فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق، فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) ".

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يهمه فزع إلى الصلاة.

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى " رواه أبو داود ( 1319 )، وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود ".

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