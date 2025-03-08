السبت 08 مارس 2025
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حوادث

اليوم، نظر إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الماريوت"

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية الماريوت".

وكانت محكمة النقض قد قضت في يناير الماضى بقبول الطعن المقدم من 18 متهمًا بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية "خلية الماريوت الإعلامية" على الحكم الصادر ضدهم ما بين السجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد قضت بمعاقبة 18 متهمًا بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية "خلية الماريوت" بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين.

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