السبت 08 مارس 2025
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عقارات

الإسكان تبدأ تنفيذ مشروع شقق ديارنا بالعبور الجديدة

بدء تنفيذ مشروع شقق
بدء تنفيذ مشروع شقق ديارنا بالعبور الجديدة، فيتو

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأعمال التنفيذية لمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بمدينة العبور الجديدة لتوفير سكن لائق ومتميز للمواطنين بالمدن الجديدة.

 

وقال المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس الجهاز مدينة العبور الجديدة إن مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" لعدد 99 عمارة بإجمالي 2574 وحدة سكنية بالحي ٣٧ بمنطقة ٢٦٠٠ فدان، ويهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والعصرية.

 

وأوضح أن مدينة العبور الجديدة واحدة من المدن الرائدة التي تشهد تنفيذ العديد من المشروعات السكنية الحديثة، لافتًا إلى المخططات التفصيلية لمشروع "ديارنا"، الذي يتضمن إنشاء عدد من العمارات السكنية بمواصفات حديثة تواكب معايير الجودة، حيث تم البدء في تنفيذ الوحدات وفق الجدول الزمني المحدد. كما قام بجولة ميدانية بالموقع، لمتابعة سير الأعمال والتأكد من تنفيذها بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأكد رئيس الجهاز أهمية هذا المشروع في توفير وحدات سكنية متميزة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والإنجاز في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الجوانب البيئية لضمان إنشاء مجتمع سكني متكامل ومستدام.

 وأشار إلى مناقشة التحديات المحتملة وكيفية التغلب عليها، حيث تم تأكيد أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سير العمل دون معوقات وتحقيق أفضل النتائج لافتا ان تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات، مع الحرص على توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات السكان. ويعكس هذا المشروع رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية حديثة تواكب متطلبات المستقبل، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة بمدينة العبور الجديدة.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الاسكان المتوسط الإسكان العبور الجديدة
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