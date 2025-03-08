أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الفانتازيا "الكابتن" لــ أكرم حسني (فيديو)

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الكابتن" تطورات مشوقة، حيث بدأ حسام (أكرم حسني) في البحث عن طريقة لجعل رانيا (وئام مجدي) تقع في حب تامر، تنفيذًا لوصية عاطف (أحمد الرافعي) قبل رحيله. لكن الأحداث أخذت منحى غير متوقع، ليجد حسام نفسه في موقف لم يكن في الحسبان.

الكابتن الحلقة 8

بدأت الحلقة بحوار بين حسام والأرواح (محمد رضوان، رحمة أحمد، سوسن بدر، أحمد الرافعي، سامي مغاوري) حول كيفية جعل رانيا تنجذب إلى تامر، ليكشف عاطف أنها تحب الألغاز. استغل حسام هذه المعلومة وذهب برفقة كريم (أحمد عبد الوهاب)، عاطف، وسما (آية سماحة) إلى المكان الذي دخلوه سابقًا، لكنهم فوجئوا بتغيير الغرفة. في هذه الأثناء، كانت رانيا وتامر يحاولان حل الألغاز، لكن تامر فشل تمامًا، مما جعل رانيا تشعر بالإحباط، في حين بدأ الانسجام يظهر بينها وبين كريم، ليقلب ذلك الموازين.

مع مرور الوقت، صار واضحًا أن رانيا غير مقتنعة بتامر، فواجهته بعدم التوافق بينهما. في هذه اللحظة، استغل كريم الفرصة للتقرب منها، حيث عرض عليها تناول القهوة، لكنها أخبرته أنها جائعة، فدعاها لتناول الطعام، في إشارة واضحة إلى تطور علاقتهما.

على الجانب الآخر، كان حسام يشاهد فيلم "الإنس والجن"، لكن الأرواح طلبوا منه تغييره، فأخبرهم أنه يشغل فيلمًا عن أحدهم، دون توضيح أكثر. في هذه الأثناء، عاد كريم إلى الفيلا وهو في قمة السعادة، ليواجهه حسام ويستفسر عن سبب اختفائه، فيكشف كريم أنه كان مع رانيا، وأنه وقع في حبها بالفعل.

تتوالى الأحداث سريعًا، ويُقام حفل كتب كتاب كريم ورانيا وسط أجواء من الفرح، حيث يساعد حسام والد العروس (إسماعيل فرغلي) في رفع رأسه فخرًا بابنته. وفي لحظة مؤثرة، تظهر سما لتهنئة العروسين لكنها تنهار بالبكاء، متأثرة بعدم زواجها حتى الآن.

في موازاة ذلك، يجلس حسام مع الأرواح على السفرة متمنيًا خروجهم جميعًا، قبل أن يسأل عن عوني (محمد رضوان)، فتقوم سحر (رحمة أحمد) بالوشاية به. وعندما يواجهه حسام، تستيقظ أسرار (ميمي جمال) من النوم، ليطمئن عليها قبل أن تعود للنوم مجددًا.

وفي سياق آخر، يطلب "عم باني" (سامي مغاوري) مجددًا من حسام الزواج من أسرار، مما يدفع الأخير للتفكير جديًا بالأمر، ظنًا منه أنه قد يكون السبيل لخروج "عم باني" من العالم الآخر. لاحقًا، يدخل حسام على أسرار حاملًا فستان زفاف، ويطلب منها تجربته، فتسترجع ذكرياتها مع "عم جمال"، الذي طلبها للزواج قبل 35 عامًا. عندما تنزل أسرار من السلم مرتدية الفستان، تحدث لحظة عاطفية تجمعها بعوني، لكن الأمور تتعقد عندما يتراجع عم باني عن طلبه، ليبلغ حسام بأن الاتفاق بينهما قد أُلغي.

مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعرض حصريًا على منصة Watch It، وقنوات DMC وDMC دراما.

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