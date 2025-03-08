بدء عملية تبريد لشقة اندلعت بها النيران في عين شمس

تجري قوات الحماية المدنية بالقاهرة عملية تبريد لشقة سكنية اندلعت بها النيران بالطابق الثالث بمنطقة عين شمس لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة عين شمس، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حريق شقة عين شمس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بدائرة قسم شرطة عين شمس وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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