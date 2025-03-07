"سيدات الزمالك" يتأهل لنصف نهائي كأس مصر على حساب الزهور

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على الزهور بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة الأخير، ضمن مواجهات دور الـ8.

الزمالك والزهور في كأس مصر

جاءت نتائج أشواط مباراة الزمالك والزهور كالتالي:-

25 -16

25 - 23

28 - 26

ومن المنتظر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مواجهة دلفي وأصحاب الجياد.

الجهاز الفني لطائرة سيدات الزمالك

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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