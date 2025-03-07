الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

"سيدات الزمالك" يتأهل لنصف نهائي كأس مصر على حساب الزهور

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على الزهور بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة الأخير، ضمن مواجهات دور الـ8.

الزمالك والزهور في كأس مصر

جاءت نتائج أشواط مباراة الزمالك والزهور كالتالي:-

25 -16

25 - 23

28 - 26

ومن المنتظر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مواجهة دلفي وأصحاب الجياد.

الجهاز الفني لطائرة سيدات الزمالك 

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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