الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالجيزة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بشارع المدبح في منطقة الجيزة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقل المصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بإحدى العقارات إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بشارع المدبح بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الجيزة

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة شخص وتم نقل المصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة بالجيزة حريق شقة الحماية المدنية بالجيزة انفجار اسطوانة بوتاجاز

مواد متعلقة

إخماد حريق بوحدة سكنية في أحد أبراج حي الجون بالفيوم

إخماد حريق هائل في مصنع غزل بالمحلة الكبرى دون خسائر بشرية (صور)
ads

الأكثر قراءة

غياث دلا، معلومات عن صانع ليلة الرعب في الساحل السوري

يصل لـ 420 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025

حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين بعد زواج 12 عاما وتصريح بشأن لقاء سويدان (فيديو)

10 رسائل تتصدر كلمة السيسي بالأكاديمية العسكرية (فيديو وصور)

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة المائية غدا السبت

ما الفرق بين الحَيض والاستحاضة؟ وما حكم صيام المستحاضة وأداء العبادات المشروعة؟

حجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة بالشرقية وإجراء تحليل مخدرات له

محمد صلاح يبحث عن العودة للتسجيل أمام أضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

دراسة مثيرة تكشف عاملا مشتركا بين بدانة البشر والكلاب

إفطار جماعي في حارة درويش، لقاء إنساني يجمع الغرباء برمضان (صور)

القبض على صبي يحمل سلاحا على متن طائرة في أستراليا

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق؟

بكام كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق؟

تعرف على تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من مارس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، قمة الأهلي والزمالك.. إياب ليفربول ضد باريس سان جيرمان.. عودة ديربي مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الحَيض والاستحاضة؟ وما حكم صيام المستحاضة وأداء العبادات المشروعة؟

مع الزاهدين، مظاهر من حياة الفاروق عمر بن الخطاب

لماذا أمر النبي المسلمين بالهجرة إلى الحبشة ولم يهاجر معهم؟ عمرو خالد يكشف السر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية