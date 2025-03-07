إصابة شخص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بشارع المدبح في منطقة الجيزة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقل المصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بإحدى العقارات إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بشارع المدبح بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الجيزة

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة شخص وتم نقل المصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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