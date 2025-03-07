في ذكرى وفاته، 10 معلومات عن الفريق حسن أبو سعدة أحد أبطال حرب أكتوبر

حسن أبو سعدة أحد أبطال الجيش المصري الذين سطروا بأعمالهم أروع البطولات العسكرية في تاريخ الحروب المعاصرة.

فيتو تقدم 10 معلومات عن هذا البطل في ذكرى وفاته:

_ ولد حسن علي أبو سعدة في 13 أكتوبر 1930 بمدينة إدكو محافظة البحيرة.



_ الشهادات التي حصل عليها؛ بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1949، ثم ماجستير علوم عسكرية 1966، ثم حصل على أعلى درجة في الاستراتيجية من كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر 1976.

_ الوظائف التي عمل بها: عمل بجميع الوظائف القيادية العسكرية بالقوات المسلحة من قائد فصيلة حتى قائد لواء، ثم تولى قيادة الفرقة الثانية مشاة من 1971-1973، وهي أول فرقة أتمت عبور قناة السويس في حرب أكتوبر 1973.

_ أهم العمليات التي قامت بها الفرقة: خلال حرب أكتوبر قامت الفرقة بعمليات عسكرية عديدة انتصرت فيها جميعا وكان أهمها؛ معركة تدمير اللواء 190 المدرع الإسرائيلي وأسر قائده العقيد عساف ياجوري.

ثم رقي إلى رتبة اللواء الاستثنائية 1973 وعين رئيس أركان الجيش الثالث.

_ عندما حدثت الثغرة رقي إلى رئيس أركان الجيش الثالث ثم تم تعيينه قائد قوات المنطقة الغربية العسكرية وحاكما عسكريا للصحراء الغربية بعدها عين رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة 1978، نائب لرئيس عمليات القوات المسلحة 1978، نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

_ في يوم 8 أكتوبر 1973 قام العميد حسن أبو سعدة قائد الفرقة الثانية مشاة بالجيش الثاني بصد الهجوم المضاد الذي قام به لواء 190 مدرع الإسرائيلي ( دبابات هذا اللواء كانت تتراوح ما بين 75 حتى 100 دبابة ) وتدمير كافة دباباته واسر قائد إحدى كتائب اللواء وهو العقيد عساف ياجوري.

_أهم ما كتب عنه:

تحدث عنه جمال حماد المؤرخ العسكرى كتابه عن الحرب العمليات العسكرية في حرب أكتوبر قائلا: ( كان قرار قائد الفرقة الثانية يعتبر أسلوبا جديدا لتدمير العدو وهو جذب قواته المدرعة إلى أرض قتل داخل رأس كوبري الفرقة والسماح لها باختراق الموقع الدفاعى الأمامى والتقدم حتى مسافة 3 كيلومتر من القناة.

وكان قرار قائد الفرقة الثانية مشاة خطيرا ـ وعلى مسئوليته الشخصية ـ ولكن المفأجاة فيه كانت مذهلة مما ساعد على النجاح وبمجرد دخول دبابات اللواء أرض القتل انطلقت عليهم النيران من كافة الأسلحة بأوامر من قائد الفرقة الثانية مشاة حسن أبو سعدة مما أحال أرض القتل إلى نوع من الجحيم وخلال دقائق تم تدمير معظم دبابات العدو وتم الاستيلاء على 8 دبابات سليمة كما تم أسر العقيد عساف ياجورى قائد كتيبة النسق الأول من لواء نيتكا ـ 190 مدرع ـ )

_ وقال عنه لواء محمد عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات بحرب أكتوبر 1973 عن عملية الفردان ( اندفعت الدبابات الإسرائيلية لاختراق مواقع أبو سعدة في اتجاه كوبرى الفردان بغرض الوصول إلى خط القناة، وكلما تقدمت الدبابات الإسرائيلية ازداد أمل آدان ـ قائد الفرقة التى يتبعها لواء نيتكا 190 مدرع ـ في النجاح. ففوجئت القوة المهاجمة بأنها وجدت نفسها داخل أرض قتل والنيران المصرية تفتح ضدها من ثلاث جهات في وقت واحد تنفيذا لخطة حسن أبو سعدة وكانت المفاجأة الأقوى أن الدبابات المعادية كان يتم تدميرها بمعدل سريع بنيران الدبابات المصرية والأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية.

كانت الدبابات الإسرائيلية المتقدمة باندفاع شديد تتكون من 35 دبابة مدعمة بقيادة العقيد عساف ياجورى وهى إحدى الوحدات التى كانت تتقدم الهجوم فأصابه الذعر عندما أصيبت ودمرت له ثلاثين دبابة خلال معركة دامت نصف ساعة في أرض القتال لم يكن أمام عساف ياجورى إلا القفز من دبابة القيادة ومعه طاقمها للاختفاء في إحدى الحفر لعدة دقائق وقعوا بعدها في الأسر برجال الفرقة الثانية وظلت هذه الدبابة المدمرة في أرض المعركة تسجيلا لها يشاهدها الجميع بعد الحرب ولقد شعرت بالارتياح عندما تبلغ لنا في مركز العمليات عن نجاح معركة الفرقة الثانية بقيادة حسن أبو سعدة.. اتصلت به تليفونيا لتقديم التهنئة له على إنجاز فرقته وتبادلنا حديثا قصيرا امتدح فيه التخطيط وامتدحت فيه التنفيذ وقد اسعدنى ما سمعته منه عن الروح المعنوية لقوات الفرقة وإصرارها على هزيمة العدو“.

_ وقال عنه الرئيس السادات في كتابه البحث عن الذات: ”إن الذى قام بهذا العمل قائد من البراعم الجديدة أسمه حسن أبو سعدة“.

_ بعد الحرب عين سفيرا من الفئة الممتازة لجمهورية مصر العربية في المملكة المتحدة لندن في 2 نوفمبر 1982، حتى 1984،.

_ كما تولى الأمين العام المساعد مفاوضا على جامعة الدول العربية بالقاهرة 195-1984.

_ أهم الأوسمة والنياشين التي حصل عليها:

حصل على نجمة الشرف العسكرية 1973، وسام الملك عبد العزيز آل سعود من الطبقة الأولى 1974، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى 1974، كما حصل على 24 وساما ونوطا عسكريا خلال الخدمة منها وسام التحرير ووسام الخدمة الممتازة.

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