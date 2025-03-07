الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

ضبط كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات مزيفة بمدينة نصر

ضبط كيان تعليمي وهمي
ضبط كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات مزيفة بمدينة نصر، فيتو

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص"  للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل"على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الكتب والملازم التعليمية ونماذج الامتحانات - جهاز كمبيوتر محمول "بفحصه تبين احتواؤه على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع").

 

وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وارتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

 

 

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ضبط كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين بالقاهرة
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