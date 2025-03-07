مسلسلات رمضان 2025، "باسورد" حصريا على شاشة النهار ابتداء من الأحد المقبل

تبدأ شبكة قنوات النهار اعتبارًا من بعد غد الأحد ٩ رمضان عرض أولى حلقات المسلسل الجديد "باسورد" الذي تقوم ببطولته الفنانة الشابة آية سماحة وچلا هشام والفنان طارق النهري وعدد من النجوم الشباب.

مواعيد عرض المسلسل

المسلسل سيعرض على قناة النهار العامة يوميًا الواحدة صباحًا وعلى قناة النهار دراما السابعة مساءً وهو ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، حيث يبحث الأبطال عن كلمة السر التي وضعها "أدهم" قبل أن يتعرض لحادث أدخله في غيبوبة.

وذلك لرغبة كل منهم في الوصول إلى مستندات مشروع كبير يتوقف عليه مستقبل الشركة التى يتصارعون للاستيلاء عليها؛ وخلال رحلة بحثهم تتكشف حقائق مثيرة حول تعدد زيجات "أدهم" وجوانب خفية في علاقاتهم ببعضهم البعض.

ومع بدء عرض " باسورد" يصبح عدد المسلسلات الحصرية أربعة على قنوات النهار خلال شهر رمضان حيث يضاف إلى " الحلانجي" و"أهل الخطايا " و" روح جدو" الذي تُعرض حلقته الأخيرة غدًا السبت، إلى جانب مسلسلات "أثينا" و"شباب امرأة" و"حسبة عمري" التي تعرضها الشبكة.



يذكر أن تلك هي المرة الأولى التي تعرض فيها محطة تليفزيون مصرية في رمضان مسلسلات الـ ٨ حلقات بخلاف دراما الـ ٣٠ حلقة والـ ١٥ حلقة.

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