الجمعة 07 مارس 2025
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أخبار مصر

السيسي يثني على المستوى الراقي لطلبة الأكاديمية العسكرية من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أثنى الرئيس السيسي على المستوى الراقى الذى يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد اصطفاف طلبة الأكاديمية، وتابع أنشطتهم التدريبية والتعليمية، كما قام بأداء صلاة الجمعة مع أبنائه الطلاب، مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك
 

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