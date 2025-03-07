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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، محمد رجب يتشاجر مع المافيا ونقل أيتن عامر للمستشفى بالحلقة 7 من الحلانجي

الحلانجي، فيتو
الحلانجي، فيتو

مسلسلات رمضان 2025  تبدأ أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الحلانجي بمشاجرة طه الحلانجي "محمد رجب" مع بعض أفراد عصابة تعمل ضده، ويتمكن من ضربهم جميعًا.

الحلقة 7 من مسلسل الحلانجي 

ويظهر مؤلف العمل محمود حمدان خلال أحداث الحلقة السابعة في شخصية صاحب الكباريه الذي تعمل فيه الراقصة ايناس النجار.

ويقيم طه الحلانجي أمسية شعرية له داخل إحدي المدارس أثناء الاحتفال بعيد الام، ويلقي قصيدة "أنا وشي نمل ".

وتتعرض سماح "ايتن عامر" لمضاعفات بسبب مرضها، ويتم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة، ويستاذن طه الحلانجي من العمل كي يذهب لسماح، الذي يبدأ الأطباء في اعطائها أول جلسة كيماوي.


ويدخل نجل عم سماح ووالدتها في مشادة كلامية بسبب عدم وقوفه بجانبها أثناء المرض، إلي أن يتم طرده من المستشفي.


وتقوم إحدي العصابات بالهجوم علي المعلم خليل الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي، بعد أن تعرض للتثبيت من قبل طه الحلانجي.


ويدخل طارق صبري في خلافات مع زوجته بعد أن قام بسرقتها وحصل علي كل شىء منها، وتقوم بتهديديه أن تأتي له بالأمن إن لم يتركها في حالها.

 

الحلقة السادسة من مسلسل الحلانجي 

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الحلانجي سرقة بضاعة أحد رجال الأعمال من قبل طه الحلانجي، ويتم البحث عن السارق.

 

ويقوم طه الحلانجي بصبغ شعر والدته التي تلعب دورها الفنانة ميمي جمال، بعد وصلة هزار وضحك بينهما.

 

ويلتقي طارق صبري وعيشقته عبير صبري في منزل طارق صبري، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويعرف مكانها زوجها ويذهب لهما، وتذهب زوجة طارق صبري هي الأخري، وتكتشف أنه قام بسرقتها وإمضائها علي عقود ما تملك بدون أن تعلم.

ويتم تعيين طه الحلانجي بأحد الفنادق الكبرى مديرًا للعلاقات العامة، ويستغرب العديد الجمهور سبب تعينه.

وتذهب عبير صبري لأحد الدجالين كي تقوم بعمل لزوجها، وتحصل علي كل ما تريد، ويحاول محمد لطفي أن يقوم طه الحلانجي بأحد العمليات الكبرى التابعة لأحد رجال الأعمال

 

أحداث الحلقة الخامسة من الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الحلانجي بعرض محمد لطفي إحدى عمليات النصب على طه الحلانجي، وهي عملية سرقة بعض الأوراق المهمة من رجال الأعمال مقابل 10 ملايين جنيه.

 

ويقوم طه الحلانجي بحجز سفر لحبيبته سماح "أيتن عامر" لفرنسا كي تبدأ في تلاقي العلاج، ويقوم بدراسة المكان الذي من المقرر أن يقوم بعملية النصب فيه.

 

 

ويقدم محمد رجب علي إحدى الوظائف في الفندق الذي يمتلكه رجل الأعمال محمود قابيل، كي يستطيع سرقة الأوراق التي يريدها ليحصل على 10 ملايين جنيه.

 

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري،  من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

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الحلقة 7من مسلسل الحلانجي مسلسل الحلانجي محمد رجب آيتن عامر مسلسلات رمضان 2025

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مسلسل الحلانجي الحلقة الخامسة، طه يتعرض لعملية نصب وخناقة لـ ميمي جمال
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