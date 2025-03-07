الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة سائق توك توك صدمته سيارة نقل في المعصرة

النيابة تصرح بدفن
النيابة تصرح بدفن جثة سائق توك توك

صرحت نيابة المعصرة الجزئية، بدفن جثة سائق توك توك لقي مصرعه بعد ما صدمته سيارة نقل بمنطقة المعصرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

مصرع سائق توك توك بالمعصرة 

 تلقى قسم شرطة المعصرةبمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة سائق "توك توك" بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة "نقل" به ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار  العرض على النيابة العامة.

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نيابة حلوان نيابة المعصرة مديرية أمن القاهرة المعصرة

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