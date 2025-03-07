الحلقة 6 من مسلسل السبع، أمل بوشوشة غاضبة بعد زواج باسم ياخور

تلقى الفنان باسم ياخور بطل مسلسل السبع ضربتين جديدتين من "المفتاح" في الحلقة السادسة من المسلسل، الأولى تخص "منتورة" مجددًا، والثانية تتعلق برجاله.

أبرز أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "السبع"



تبدأ الحلقة بمشهد يظهر عودة "المفتاح"، مجددا، وقتله وفاء "موصللي "أم رضوان"، قبل أن يتوجه نحو غرفة جفرا يونس "منتورة"، التي سرعان ما تستيقظ من النوم، لنكتشف أن ما رأيناه كان كابوسًا، إنما تحقق جزء منه بالفعل في الأحداث التالية، حيث عاد بالفعل "المفتاح"، رغم وضع "السبع" أحد رجاله لحراسة المنزل، لكن "منتورة" تصدت له، وطعنته بالسكين في ظهره، ليسرع بالهروب.

"زمرد" تتلقى نبأ زواج "السبع"



عادت أمل بشوشة "زمرد" للظهور بمجريات أحداث العمل، حيث تتلقى خبر زواج "السبع"، وتدخل بنوبة غضب كبيرة.

"متت ألف موتة وأنا عم استناك"، هذا ما قالته "زمرد" لباسم ياخور بغضب وحزن، فيما فكر الأخير بضربها لكنه تراجع، ولم ينطق بأي كلمة.

وتعود إلى عشيرتها، لتحرق ثياب "السبع" أمام الجميع، وهي تصرخ وتبكي، قائلة: "السبع مات خلص".

تستمر تحقيقات "سعيد"، لمعرفة من قتل مصطفى المصطفى "عدنان"، تتلقى الداية "حليمة"، خبر اعتقال زوجها "شمالي" وابنها "فضل"، وتتوجه إلى المخفر لمقابلة الضابط "سعيد".

وتخبره الداية أن ابنها "فضل" سيتزوج من "فريال"، ابنهة "عزيز" و"ثريا"، بينما تتوجه الفتاة، التي تجسد دورها روعة السعدي، إلى المخفر وتقابل "سعيد" في نهاية الحلقة، بانتظار معرفة ما تريده في الحلقة المقبلة.

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