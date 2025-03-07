استقبل معهد بحوث الإلكترونيات وفدًا من شركة هواوي العالمية لاستكشاف فرص التعاون في مختبر Huawei OpenLab، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار جهود الوزارة لدعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

تعاون بحثي بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركة هواوي العالمية

استقبل الوفد الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، التي أكدت أن الزيارة تهدف لاستعراض مفهوم مختبر هواوي OpenLab، وبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرة لأهمية هذه الشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية لتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حيث ضم الوفد عددًا من كبار مسؤولي الشركة، من بينهم السيد جيمس رانج، رئيس مختبر هواوي OpenLab شمال أفريقيا، والسيد ما بن، رئيس قطاع تطوير الأعمال في هواوي مصر، والمهندس عمرو زايد، رئيس العلاقات الحكومية للتعاون في بناء القدرات، والمهندس خالد سلمان، مدير الحلول الرقمية لمختبر هواوي OpenLab شمال إفريقيا، والسيدة إلينا هي، مدير العلاقات العامة بهواوي مصر.

وخلال الزيارة قدم عددا من الباحثين بالمعهد عروضًا تفصيلية حول الدور الحيوي الذي يقوم به المعهد في دعم قطاع الإلكترونيات والاتصالات، واستعرضوا الاهتمامات البحثية التي يمكن تحقيق التكامل فيها بين أبحاث المعهد وإمكانات مختبر هواوي OpenLab، بما يسهم في تطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز المهارات التقنية والبحثية للمتخصصين والباحثين.

ومن جانبهم قدم ممثلو شركة هواوي عرضًا تفصيليًا حول مختبر OpenLab، موضحين دوره كمنصة متكاملة لدعم الابتكار والتطوير، حيث يتيح للشركات والمؤسسات البحثية التعاون في مشروعات متقدمة، واختبار حلول جديدة في مجالات الاتصالات، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، وأمن المعلومات.

وقام الوفد بجولة داخل المعهد شملت المعامل المركزية، حيث اطلعوا على الإمكانيات البحثية والتكنولوجية التي يوفرها المعهد لدعم الابتكار والتطوير، وتم خلالها استعراض عدد من المنتجات والمشروعات البحثية التي يعمل عليها الباحثون، والتي تعكس القدرات البحثية للمعهد وإسهاماته في تطوير حلول تقنية متقدمة.

وفي ختام الزيارة، أعرب وفد هواوي عن تقديرهم للإمكانات البحثية المتقدمة التي يمتلكها معهد بحوث الإلكترونيات، مشيرين إلى حرصهم على استكشاف مزيد من فرص التعاون المشترك في المستقبل القريب، بما يسهم في تطوير حلول تقنية تخدم السوقين المحلي والإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات سبق أن تعاون مع هواوي من خلال إنشاء أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ERI-Huawei ICT Tech Academy، والتي تهدف إلى دعم وتنمية قدرات الشباب عن طريق نقل المعرفة التكنولوجية. وقامت هواوي بتدريب مدربين من المعهد بواسطة خبراء دوليين على أحدث المجالات التكنولوجية، مثل الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وتقنيات الجيل الخامس (5G)، ليقوم بعدها مدربو المعهد بنقل هذه المعرفة إلى الطلاب وحديثي التخرج من الكليات والمعاهد المختلفة.

وفي مجال ريادة الأعمال، شارك المعهد في برنامج "بذور من أجل المستقبل" الذي أطلقته هواوي لتطوير المواهب الشابة، حيث يهدف البرنامج إلى توفير فرص التدريب والتطوير للشباب المهتمين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد شارك في البرنامج ثماني فرق من المعهد، وتأهل فريقان إلى التصفيات النهائية، مما يعكس التميز البحثي للمعهد وحرصه على دعم الكوادر الشابة في مجال التكنولوجيا.

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