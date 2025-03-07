غالية تكتشف هوية والدتها الحقيقية في الحلقة 7 من مسلسل "بالدم"

شهدت الحلقة 7 من مسلسل "بالدم"، الكثير من التوترات والأحداث المشوقة، إذ وجدت غالية نفسها أمام اختبار جديد بعد اكتشافها هوية والدتها البيولوجية والتي تدعى سهى بركات.

وفي ظل الأجواء المشحونة، يبدو أن علاقة حب قد بدأت بين وليد وتمارا، مما يهدد صداقتها بليان التي تعتبرها بمثابة شقيقتها.

تعيش غالية صراعا كبيرا بعد أن رأت الوضع المأساوي الذي تعيشه "سهى بركات"، ومعاناتها من اضرابات نفسية كبيرة نتيجة رؤيتها زوجها يقتل ابنتها الوحيدة نضال أمام عينيها.

وتصاب "سهى بركات" بنوبة هستيرية عند وصول غالية (ماغي بو غصن) وطارق (بديع أبو شقرا) إلى منزلها للتحقق من هويتها الحقيقية، إذ تبدأ الأخيرة بالصراخ محاولة إيذاء نفسها بقطعة من الزجاج، لكنها ما إن سمعت صوت غالية حتى عادت إلى رشدها، وباتت تناديها بكلمة "ابنتي"، ظنا منها أنها ابنتها المتوفاة.

وفي خضم هذا المشهد المأساوي، تقرر غالية مغادرة المكان، إذ رفضت فكرة إجراء تحاليل إثبات النسب، خاصة أن النتيجة كانت ستؤلم جانيت (جوليا قصار) بعد اكتشاف حقيقة قتل ابنتها الحقيقية في عمر العشر سنوات.

لكن المفاجأة كانت مع عودة طارق في اليوم التالي إلى منزل سهى بركات، وأخذ شعرة من رأسها، وأخرى من غالية لإجراء تحاليل إثبات النسب خاصة بعد حالة الإحباط التي عانتها غالية، ورفضها الاستمرار بالبحث عن والدتها الحقيقية.

قصة حب جديدة قد تشتعل بين وليد وتمارا

يحاول وليد (باسم مغنية) تنفيذ مخطط غالية لإبعاد الشبهة الجنائية عنه بعد توقيف عدد من أفراد العصابة الذين كانوا ينتظرونه لتسليمه الطفل الرضيع الذي اشتراه.

وينتقل وليد لقضاء ليلته مع تمارا (جيسي عبدو) في الفندق الذي قامت غالية بحجزه لإثبات تواجده في مكان بعيد عن بيروت، مما ينفي تورطه بعملية شراء الطفل الرضيع.

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