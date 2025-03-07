صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا يشعل البريميرليج.. 6 فرق تتنافس على 3 مقاعد.. تشيلسي يترقب صدام السيتي ونوتنجهام.. وليفربول يزحف بقوة نحو اللقب

يشهد الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، منافسة خاصة بين الأندية للحصول على مركز ضمن قائمة الأربعة الكبار المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

ويستمر المتصدر الحالي فريق ليفربول في طريقه للفوز بلقب الدوري للمرة 20 معادلًا الرقم القياسي، فيما يبدو أن هناك ثلاث أندية من أصل أربعة في مؤخرة الترتيب ستهبط.

ورغم ذلك فإن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تبدو مفتوحة على كافة الاحتمالات، مع وجود فارق ست نقاط يبعد الفرق من المركز الثالث إلى العاشر، ومع زيادة مقاعد الأندية الإنجليزية في البطولة لتصل إلى خمس أندية الموسم المقبل فإن فرق مثل بورنموث وبرايتون وفولهام لاتزال في صورة المنافسة.

وفي واحدة من أكثر الأمور غير المتوقعة في الموسم في الدوري الإنجليزي يحتل نوتنجهام فورست المركز الثالث، وهو الذي أنهى الموسم الماضي بمركز واحد فقط فوق مراكز الهبوط، وهو يحتل حاليا مركز أعلى من مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر أربع مواسم.

وتعرض نوتنجهام لخصم من رصيد نقاطه الموسم الماضي بسبب انتهاكه للوائح المالية في الدوري الإنجليزي، وتجنب الهبوط بفارق ست نقاط فقط، وهذا الموسم واجه النادي عقوبات أكبر حيث تعرض لغرامة قدرها مليون دولار بسبب منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تعرض مالكه ماريناكيس للمنع من دخول الملعب بعد أحد هزائم الفريق. لكن شيئًا من ذلك لم يوقف سعي الفريق تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سبيرتو سانتو، والذي عاد إلى إنجلترا بعد فوزه بلقب الدوري السعودي مع فريق الاتحاد.

منافسة قوية بين السيتي ونوتنجهام

ويستضيف نوتنجهام فروست غدا السبت، فريق مانشستر سيتي، في صدام قوي، حيث يفصل بينهما نقطة واحدة لصالح المضيف.

وتضاءلت أمال مانشستر سيتي في الدفاع عن لقبه، فيما انتهت مشاركته الأوروبية بالخسارة في ملحق دور الـ16 أمام ريال مدريد الإسباني.

والآن حان وقت التقليل من الأضرار بالنسبة للفريق ومدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ويبدو فقدان أحد المراكز الأربعة الأولى واردًا، لكن بعد أن واجه ليفربول وآرسنال وتشيلسي مرتين، تبدو المباريات المتبقية مريحة نوعًا ما بالنسبة للسيتي.

ومنذ عامين كان بورنموث ينافس على تجنب الهبوط، ومنذ ثلاثة أعوام فقط كان في الدرجة الثانية.

وينافس النادي الواقع على الساحل الجنوبي، مع ملعب يتسع لأكثر من11 ألف متفرج، على التأهل للبطولة التي يتنافس بها العملاقة مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ.

ويحتل بورنموث الذي يدربه الإسباني أندوني إيراولا، المركز السابع بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الخامس، وبفارق أربع نقاط خلف مانشستر سيتي الرابع.

برايتون وتشيلسي في الصورة

ويبتعد برايتون مركزًا واحدًا بفارق الأهداف وذلك بعد موسم أول رائع لمدربه فابيان هورزلر، وحقق الفريق انتصارات كبيرة أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (مرتين) وتشيلسي.

ويلعب برايتون السبت أمام فولهام الذي يبتعد خلفه بنقطة واحدة فقط.

وحقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في عام 2021، لكنه لم يتأهل لآخر نسختين من المسابقة، وذلك في ظل اضطراب الأوضاع مع الملاك الأمريكيين للنادي

ورغم ذلك يظل التأهل هدف حقيقي للمدرب الإيطالي إنزو ماريسكا الذي يحتل فريقه المركز الخامس بفارق نقطة خلف سيتي.

ويحتل نيوكاسل المركز السادس بفارق نقطتين خلف تشيلسي، وفي الأسبوع المقبل سيرغب في إنهاء انتظار دام 70 عامًا للفوز بلقب محلي حينما يواجه ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويبدو أن أستون فيلا في طريقه إلى دور الثمانية من دوري الأبطال بعد فوزه 3-1 على كلوب بروج البلجيكي في ذهاب دور الـ16، لكن المشاركة في نسخة الموسم المقبل ستكون صعبة للفريق الذي يحتل المركز العاشر حاليًا في الترتيب.

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