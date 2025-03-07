الجمعة 07 مارس 2025
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أخبار مصر

وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين بأساسيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة العمل تنظم
وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين

نظمت وزارة العمل،بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة،مجموعة من الدورات التثقيفية، استهدفت توعية عدد من المسؤولين بمديريات العمل بالمحافظات، بآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وتضمنت محاضرات عن أساسيات لغة الإشارة والتوعية بالقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة.

وبحسب بيان يهدف التعاون بين "الوزارة" و"المجلس" في هذا الشأن إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل،وبناء قدرات مقدمي الخدمة بوزارة العمل على التعامل، وإتاحة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل،وتفعيل الشراكة في ملتقيات التوظيف لتوفير الوظائف ودمجهم في سوق العمل،وكذلك توعية أصحاب الأعمال بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع العمل والإنتاج..

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