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محافظات

أمطار رعدية وبرودة شديدة ورياح تضرب الإسكندرية (فيديو وصور)

أمطار تضرب الإسكندرية،
أمطار تضرب الإسكندرية، فيتو

شهدت بعض مناطق غرب محافظة الإسكندرية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة   وانخفاض درجات الحرارة والصقيع ورياح وسط سوء الأحوال الجوية تضرب المدينة الساحلية ليلًا وسط هطول أمطار خفيفة على وسط المحافظة.

 

 

وكثفت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالانتشار في جميع الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي لشفط وكسح مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام السائقين. 

 

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية يتم يوميًّا، وعند رصد تحذير بسقوط الأمطار، يتم رفع حالة الطوارئ بالشركة، ونشر قرابة 180 سيارة ومُعدة بالنقاط الساخنة، المتوقع تجمُع مياه الأمطار فيها، وتقوم غُرفة العمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وغُرف العمليات المُماثلة في الأجهزة التنفيذية.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات ومنع الإجازات وبدل الراحات والتواجد في الميادين وانتشار لسيارات الصرف الصحي لمنع تراكم مياه الأمطار.

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محافظة الإسكندرية الاحوال الجوية الأجهزة التنفيذية شركة الصرف الصحي بالاسكندرية

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