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حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق في الإسكندرية

حملات تموينية، فيتو
حملات تموينية، فيتو

شنت مديرية تموين الإسكندرية مساء أمس الخميس، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة.

 

يأتي ذلك وفق توجيهات وتعليمات تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات  المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والبقالين والسوبر ماركت.

 

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قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وحي المنتزه ثان بحملة مكبرة  أسفرت عن ضبط احد منافذ مشروع جمعيتى لتصرفه في سلع تموينية عبارة عن  ١٠١٦ زجاجة زيت تمويني، و٩٦٤ كجم سكر تمويني، و٨٩٥ كيس مكرونة تموينية عبوة الكيس ٤٠٠ جم ضبط جزار لحيازته وبيعه لحوم بقري ذبح خارج السلخانة وتم مصادره ٧ كجم لحوم.

كما تحرير محضر حيازة وبيع وعرض زيوت نباتية وعطرية منتهية الصلاحية بأحجام واوزان مختلفة وتم التحفظ على ٢١٠ لترات زيوت تحرير ١١ محضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية، تحرير محضر عدم إعلان أسعار السجائر، تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية تحرير عدد ٥ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن،تحرير محضر عدم إعلان أسعار اسطوانات البوتاجاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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مديرية تموين الإسكندرية الفريق أحمد خالد المهندس السيد حرز الله وزارة التموين و التجارة تموين المنتزة

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