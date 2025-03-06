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رياضة

رسميا، حمادة صدقي مديرا فنيا لفريق زد

حمادة صدقي، فيتو
حمادة صدقي، فيتو

أعلن نادي زد، مساء اليوم الخميس، وبشكل رسمي، تعيين حمادة صدقي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليحل مكان مجدي عبد العاطي الذي رحل عن تدريب الفريق.

زد أكثر الفرق تحقيقًا للتعادل في الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، يعد فريق زد هو أكثر فرق الدوري المصري الممتاز تحقيقا للتعادلات هذا الموسم، بعدما حسم التعادل نتيجة 9 لقاءات للفريق خلال 17 مواجهة.

وأسدل الستار رسميا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

وحجزت 9 فرق رسميا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

على الجانب الآخر تواجد 9 فرق في مجموعة الهبوط وهم زد وطلائع الجيش وسموحة  و الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

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نادي زد حمادة صدقى مجدى عبد العاطى

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