رسميا، حمادة صدقي مديرا فنيا لفريق زد

أعلن نادي زد، مساء اليوم الخميس، وبشكل رسمي، تعيين حمادة صدقي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليحل مكان مجدي عبد العاطي الذي رحل عن تدريب الفريق.

زد أكثر الفرق تحقيقًا للتعادل في الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، يعد فريق زد هو أكثر فرق الدوري المصري الممتاز تحقيقا للتعادلات هذا الموسم، بعدما حسم التعادل نتيجة 9 لقاءات للفريق خلال 17 مواجهة.

وأسدل الستار رسميا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

وحجزت 9 فرق رسميا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

على الجانب الآخر تواجد 9 فرق في مجموعة الهبوط وهم زد وطلائع الجيش وسموحة و الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.