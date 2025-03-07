الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

حبس 5 مسجلين خطر لحيازتهم 26 كيلو مخدرات بدمياط

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 5 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 26 كيلو مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بنطاق محافظة دمياط.

 

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة دمياط عن ضبط 5 مسجلين خطر، وعثر بحوزتهم أكثر من 7 كيلوجرامات حشيش – 8 كيلوجرامات بانجو – 11 كيلوجرام هيدرو – كمية من الهيروين.


وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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