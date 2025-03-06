ضبط 476 قطعة ألعاب نارية متنوعة في حملة بسوهاج

تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بمحافظة سوهاج حملاتها المكثفة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، حيث تمكنت من ضبط 476 قطعة من الألعاب النارية لمنع تداول الألعاب النارية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحقيق عدة نتائج، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بالتعاون مع مكتب التموين، بضبط 28 علبة ألعاب نارية متنوعة، وتحرير 3 محاضر للمخالفين، وفي مركز ومدينة جرجا، أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرًا متنوعًا، وضبط كمية تزن 100 كجم من الألعاب النارية مختلفة الأنواع.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 8 محاضر وضبط 6 علب ألعاب نارية، وفي حي غرب سوهاج، تم ضبط 160 علبة ألعاب نارية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما في مركز جهينة، فتم ضبط 78 علبة ألعاب نارية، وتحرير محضر للمخالفين، فيما أسفرت حملة مركز ساقلتة عن ضبط 160 علبة ألعاب نارية، وتحرير 12 محضرًا، وفي مركز المراغة، تم ضبط 50 علبة ألعاب نارية، وتحرير 3 محاضر ضد المخالفين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات، ووضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وأكد محافظ سوهاج على استمرار تلك الحملات بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لمواجهة تلك الظاهرة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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