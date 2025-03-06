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أكاديمية البحث العلمي تنظم المؤتمر الدولي "ربط علوم التراث بتراث العلوم"

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (مصر) ومكتبة الإسكندرية، المؤتمر الدولي "ربط علوم التراث بتراث العلوم"، وذلك في الفترة من 6 إلى 9 إبريل 2025 بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. 

يُعقد هذا المؤتمر بالتعاون بين قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة والشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم (Sci-Her)، بجامعة عين شمس بالتعاون مع البنية التحتية الأوروبية لبحوث علوم التراث (E-RIHS)، والتحالف الأوروبي لبحوث التراث الثقافي  (ARCHE)، والسحابة الرقمية الأوروبية لعلوم التراث (ECHOES)، بالاتحاد الأوروبي، واللجنة الوطنية السلوفينية للبنية التحتية الأوروبية لعلوم التراث (E-RIHS.si)، والمنصة السلوفينية-المصرية لعلوم التراث (SloveNile)، وجامعة سنجور، وكرسي اليونسكو للعلوم والتكنولوجيا من أجل التراث الثقافي، بجامعة القاهرة.

يتيح هذا المؤتمر فرصة للمؤسسات الوطنية والعربية والأفريقية المعنية بالتراث الثقافي للتعاون مع نظرائهم من خلال المبادرات البحثية الكبرى في الاتحاد الأوروبي والبنى التحتية المعنية بالتراث الثقافي، بهدف تعزيز الحوار في مجال حفظ ودراسة التراث الثقافي، وبناء شراكة استراتيجية مستدامة في مجال علوم التراث.

والجدير بالذكر أنه تم دعوة عدد من مؤسسات التراث الدولية مثل منظمة الإيكروم والإيسسكو ونخبة من العلماء المصريين والأجانب لجلسات المؤتمر، ومن بينهم الدكتور عكاشة الدالي، بمعهد الآثار، جامعة كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، والدكتور ستيفن كويرك، بمعهد الآثار، جامعة كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، الأستاذة الدكتورة فايزة هيكل، أستاذ التراث بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الأثار الأسبق، والدكتور ألبريشت فوس، بمركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط بجامعة فيليبس ماربورغ، ألمانيا.

يناقش المؤتمر ما يقرب من أربعين ورقة بحثية، تتناول مختلف مجالات علوم التراث وتراث العلوم، مع التركيز على ربطها بالماضي من خلال استكشاف التطورات العلمية والتقنيات الحديثة المستخدمة في دراسة وصون التراث الثقافي.

وعلى هامش المؤتمر، يتم عقد ورشة عمل من تنظيم متحف ومركز المخطوطات بقطاع التواصل الثقافي، والبنية التحتية الأوروبية للبحث في علوم التراث-اللجنة السلوفينية (E-RIHS Si)، والشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم Sci-Her بجامعة عين شمس، والمنصة السلوفينية-المصرية لعلوم التراث (SloveNile)، وهي ورشة متخصصة للمرممين المختصين بصيانة التراث الأرشيفي.   

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