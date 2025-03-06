الدوري الأوروبي، رينجرز يتقدم على فنربخشة 2-1 في الشوط الأول
انتهى الشوط الأول من مباراة فنربخشة التركي أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 2-1 للأخير، في المباراة المقامة على ملعب فنربختشة شوكرو ساراجوغلو، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.
سجل هدفي رينجرز: سيريل ديسرس وفاكلاف سيرني في الدقيقتين 6 و42، بينما سجل ألكسندر دجيكو هدف فنربخشة في الدقيقة 31.
وستقام مباراة العودة على ملعب رينجرز في اسكتلندا، يوم الخميس المقبل.
تشكيل فنربخشة ضد رينجرز
حراسة المرمى: عرفان كان أجريبايات.
خط الدفاع: كاجلار سويونكو، ميلان سكرينيار، يوسف أكسيسك، ميرت مولدر.
خط الوسط: سفيان أمرابط، سيباستيان سزيمانسكي، فيليب كوستيتش، دوشان تاديتش.
خط الهجوم: يوسف النصيري، إدين دجيكو.
تشكيل جلاسكو رينجرز أمام فنربخشة
حراسة المرمى: جاك بوتلاند.
خط الدفاع: جميس تافيرنير، جون سوتار، روبن بروبير، جيفتي داسيلفا.
خط الوسط: ريدفان يلماز، نيكولاس راسكين، كونور بارون، فاكلاف سيرني.
خط الهجوم: محمد ديوماندي، سيريل ديسرس.
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