مباحث الضرائب تضبط 447 قضية متنوعة بالمحافظات

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عدة حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا التهرب الضريبي والخارجين عن القانون بمختلف المحافظات.



الضرائب العامة

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 447 قضية في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، وتحري ديون لمصلحة الضرائب.

وحرَّرت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة، وأحيلت للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ويأتي ذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط المخالفات الانضباطية والخارجين عن القانون.

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