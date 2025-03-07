أقل وأعلى سعر لوحدات الحي اللاتيني بطرح بيتك في مصر

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن أسعار وحدات الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة والتى تطرحها بالمرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة وحدات بمشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا.

وسجل أقل سعر للوحدة 1.8 مليون جنيه فيما سجل أعلى سعر 5.11 مليون جنيه

ومشروع "الحي اللاتيني" يقع جزء منه بالمنطقة الشاطئية، وجزء آخر بالمنطقة الجنوبية، والمشروع مُقام على مساحة تقترب من 400 فدان، وينقسم إلى 6 مناطق تتكون من 65 مجمعًا سكنيًا، بعدد 207 عمارات سكنية بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية.

وقائمة أسعار الوحدات المطروحة كالتالي:

ويتم حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج إلكترونيًّا ويضم شققًا وفيلات بمساحات متنوعة والسداد بالدولار.. ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني (www.beitakfemisr.com) وعلي من يرغب التقدم للحجز عليه تنفيذ الخطوات الآتية:

- الاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل.

- مراجعة جميع البيانات الواجب استيفاؤها قبل تقديم الطلب مع إمكانية استعراض خطوات الحجز فيديو / مكتوبة.

- يقوم المتقدم بتسجيل حساب جديد في صفحة التسجيل ويتم إدخال البيانات التالية:

- الرقم القومي والاسم المذكور في البطاقة.

- البريد الإلكتروني لصاحب الطلب علمًا بأنه الوسيلة الدائمة للاتصال بين الهيئة والمتقدم للحجز المراسلات الرسمية إلزامي.

- رقم التليفون.



تحميل المستندات الآتية:



- تحميل صورة من جواز السفر.

- تحميل صورة من الإقامة على أن تكون سارية في تاريخ بدء الطرح بصيغة PDF أو JPG ولا يتخطى حجمها 2M.B.

- يتم إدخال كلمة مرور / ثم تأكيد كلمة المرور

- سيتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني المسجل لتأكيد نجاح التسجيل ويحتوي على كود لتأكيد التسجيل OTP لتفعيل الحساب.

- تم تفعيل الحساب الخاص بكم ويمكنكم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- يقوم المتقدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على النظام.

- يقوم المتقدم باستعراض الوحدات - الفيلات وكذا استعراض الموقع العام بكل مدينة.

سداد جدية حجز وحدات بيتك فى مصر



- سداد قيمة جدية الحجز المقررة وفي حالة حجز أكثر من وحدة أو فيلا، يكون التحويل لكل وحدة أو فيلا على حدة، وذلك بعد استخراج كود الحجز لكل وحدة أو فيلا، وتدوينه بمستند التحويل، سواء كان تحويل بنكي SWIFT - أو عن طريق شركات الصرافة أو بطاقات بنكية ويكون كالآتي:

* مبلغ 9900 دولار للوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية بمدينة العلمين.

* مبلغ 9900 دولار للفيلات السكنية.

* مبلغ 5000 دولار للوحدات السكنية.

وفي جميع الحالات السابقة يضاف مبلغ 50 دولارا مصاريف دراسة لا تسترد، كدفعة واحدة لجميع فيلات - وحدات سكنية محل الطرح.

- يقوم المواطن بتأكيد الموافقة على الشروط والأحكام.

- يقوم المواطن بتأكيد الدفع المبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة وإرفاق مستند التحويل على الموقع الإلكتروني بصيغة PDF - JPG، ولا يتخطى حجمها 2M.B.

خطوات التقديم على شقق مبادرة بيتك فى مصر



الخطوة الثانية:

اختيار الوحدات أو الفيلات، وذلك خلال الفترة من 28/04/2025 حتى 14/04/2025.

- بعد قيام المتقدم للحجز بسداد مبلغ جدية الحجز المدون بالموقع الإلكتروني بالإضافة الي مصروفات الدراسة المقررة.

- يتم اختيار المدينة المشروع - الوحدة - الفيلا المراد الحجز بها واستخراج كود الحجز.

- ثم يقوم بتحميل نموذج استمارة الحجز من قائمة طلبات الحجز والمتضمنة إقرار بالالتزام بكافة الشروط الواردة بالكراسة وبصحة جميع البيانات المدخلة والورق اللازم للتقديم والمحددة في صفحة كراسة الشروط، ويتم رفعها مرة أخري بعد استيفاء البيانات الواردة بها والتوقيع عليها.

- ثم الضغط على تسجيل الطلب وسيتم إرسال رسالة بأن الطلب قيد التفعيل لحين إرفاق مستند السداد قبل تاريخ انتهاء موعد الحجز المحدد.

- يتم سداد استكمال قيمة مقدم الحجز كالآتي:

* حتى 5% للوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

* حتى 5% للفيلات السكنية

* حتى 10% للوحدات السكنية، المراد تخصيصها على كود الحجز للوحدة أو الفيلا خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ اختيار الوحدة أو الفيلا، العبرة بدخول المبلغ في حساب الهيئة، على أن يتم حجب تلك الوحدة - الفيلا عن الحجز خلال تلك الفترة.

- يقوم العميل بتأكيد الدفع لمبلغ استكمال مقدم الحجز وإرفاق مستند التحويل على الموقع الإلكتروني بصيغة PDF - JPG ولا يتخطى حجمها 2M.B

- في حالة عدم سداد قيمة استكمال مقدم الحجز للوحدة - الفيلا خلال الفترة المحددة يتم خصم مبلغ 500 دولار

8- في حالة استكمال سداد مقدم الحجز خلال الفترة المحددة 72 ساعة، يتم إرسال رسالة تأكيد الحجز للعميل على الإيميل الإلكتروني المسجل بالموقع.

9- عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيده على الموقع.

10- يتم استكمال الإجراءات من خلال جهاز المدينة المختص للعميل أو ما ينوب عنه.

11- سداد باقي قيمة الوحدة أو الفيلت وفقًا للاشتراطات المالية الواردة بكراسة الشروط.

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