تشييع جنازة الضحية الثانية لسفاح المعمورة (صور)

شيعت قبل قليل، أسرة الضحية الثانية لسفاح المعمورة تركية عبد العزيز، جنازتها، مساء اليوم الخميس، من مسجد المصلحة بمنطقة الطابية.

وأدت أسرة تركية وأقاربها صلاة الجنازة على رفاتها داخل السيارة أمام المسجد، قبل أن تنقل إلى مثواها الأخير بمدافن الطابية بمنطقة أبو قير شرقي الإسكندرية.



كان محمد سامي؛ محامي أسرة المجني عليه؛ أعلن ظهور نتيجة عينة البصمة الوراثية DNA والتي أثبتت هويتها بعدما كان عثر على جثتها بجوار جثة زوجة المتهم في شقته بالمعمورة.



وأكد "سامي"؛ إيجابية نتيجة عينة البصمة الوراثية DNA والتي أثبتت هوية تركية عبد العزيز، بعد مطابقتها مع العينات المأخوذة من أفراد أسرة المجني عليها.

وكانت تعرفت أسرة المجني عليها في وقت سابق على الجثمان من خلال علامة مميزة بجثمانها بعد أن قام المتهم بوضعها مع أشلاء زوجته المجني عليها الأولى في أكياس بلاستيكية صفراء اللون.

ووفقًا للتحقيقات، تمت عملية التعرف الأولية على الجثة بفضل عملية جراحية سابقة قامت بها المجني عليها في ساقها اليمنى، تضمنت تركيب شريحة ومسامير بعد أن تعرضت للكسر.

ونظرًا لدخول الجثة في حالة تعفن، تغيرت ملامح الوجه بوجود عين مفتوحة وأخرى مغلقة؛ فيما جرى سحب عينات من أفراد الأسرة لإجراء تحليل DNA لمزيد من التأكد من هوية الجثة.

كان قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

وفي وقت لاحق استخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وقررت جهات التحقيق في الإسكندرية تجديد حبس المحامي المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

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