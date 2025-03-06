الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشييع جنازة الضحية الثانية لسفاح المعمورة (صور)

تشييع جنازة الضحية
تشييع جنازة الضحية الثانية لسفاح المعمورة، فيتو

شيعت قبل قليل، أسرة الضحية الثانية لسفاح المعمورة تركية عبد العزيز، جنازتها، مساء اليوم الخميس، من مسجد المصلحة بمنطقة الطابية.

وأدت أسرة تركية وأقاربها صلاة الجنازة على رفاتها داخل السيارة أمام المسجد، قبل أن تنقل إلى مثواها الأخير بمدافن الطابية بمنطقة أبو قير شرقي الإسكندرية.


كان محمد سامي؛ محامي أسرة المجني عليه؛ أعلن ظهور نتيجة عينة البصمة الوراثية DNA والتي أثبتت هويتها بعدما كان عثر على جثتها بجوار جثة زوجة المتهم في شقته بالمعمورة.


وأكد "سامي"؛ إيجابية نتيجة عينة البصمة الوراثية DNA والتي أثبتت هوية تركية عبد العزيز، بعد مطابقتها مع العينات المأخوذة من أفراد أسرة المجني عليها.

وكانت تعرفت أسرة المجني عليها في وقت سابق على الجثمان من خلال علامة مميزة بجثمانها بعد أن قام المتهم بوضعها مع أشلاء زوجته المجني عليها الأولى في أكياس بلاستيكية صفراء اللون.

ووفقًا للتحقيقات، تمت عملية التعرف الأولية على الجثة بفضل عملية جراحية سابقة قامت بها المجني عليها في ساقها اليمنى، تضمنت تركيب شريحة ومسامير بعد أن تعرضت للكسر.

ونظرًا لدخول الجثة في حالة تعفن، تغيرت ملامح الوجه بوجود عين مفتوحة وأخرى مغلقة؛ فيما جرى سحب عينات من أفراد الأسرة لإجراء تحليل DNA لمزيد من التأكد من هوية الجثة.

كان قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

وفي وقت لاحق استخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وقررت جهات التحقيق في الإسكندرية تجديد حبس المحامي المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سفاح المعمورة جثث سفاح المعمورة جرائم سفاح المعمورة جنازة ضحية سفاح المعمورة

مواد متعلقة

تشييع جنازة الضحية الثالثة لسفاح المعمورة بالإسكندرية (صور)

ظهور نتيجة الـ DNA للضحية منى فوزي زوجة سفاح المعمورة

نتيجة تحليل الـ DNA للضحية الثانية لـ سفاح المعمورة

ads

الأكثر قراءة

بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة مودرن، هل ينسحب الزمالك من كأس مصر؟

مصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق أثناء هطول الأمطار بالغربية

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

أيهما أفضل للمرأة صلاة التراويح في المسجد أم في منزلها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

مدرب مانشستر يونايتد يصدم كريستيانو رونالدو

براءة نجل الداعية محمد حسان من تهمة حيازة سلاح ناري

وطن واحد، مائدة إفطار تضم 10 آلاف صائم في شبرا الخيمة (صور)

الإعدام للمتهم الأول والسجن 15 سنة للثاني، جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمها في قضية "الدارك ويب"

منوعات

المزيد

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام وإنجازات ألفارو نيجريدو قبل اعتزاله كرة القدم نهائيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عمرو خالد: لا تسمح للدنيا أن تكسرك.. كيف تجاهد نفسك وسط صعوبات الحياة؟ (فيديو)

هل في المال حق للفقراء غير الزكاة؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة يجب عن تساؤلات الشباب حول التمثيل والغناء والموسيقى وتجسيد الأنبياء والتيك توك

المزيد
الجريدة الرسمية