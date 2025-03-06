الأعلى للجامعات: مد فترة التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن مد فترة التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين نظرًا للإقبال المتزايد من الاساتذة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على نظام التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين الذي كان من المقرر إغلاق باب التقدم اليوم 6-3-2025.

فقد تقرر مد فترة التقدم لمدة أسبوع أخر تنتهي في 13-3-2025 وذلك تيسيرًا على السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لتسجيل بياناتهم ورفع أوراقهم لاستكمال قوائم اللجان العلمية والمحكمين للدورة الخامسة عشر 2025-2028.

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