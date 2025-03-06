الخميس 06 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حسن فؤاد يطرح أغنية في كل بيت بالتعاون مع ريتشارد الحاج

حسن فؤاد
حسن فؤاد

طرح الفنان حسن فؤاد، أغنية جديدة تحت عنوان "في كل بيت"، بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وكل المنصات الرقمية الموسيقية، وهي من كلمات عادل حراز، ألحان وتوزيع أحمد بدوي، يتعاون فيها مع المنتج ريتشارد الحاج.

 

أغنية في كل بيت 

وتقول كلمات أغنية في كل بيت، من كل بيت حنلم فلوس، ونعلق كعبه ونور وفانوس، ونمد السلك لآخر الشارع، والنور حيلعلع نازل طالع وحندى للدنيا ندرس، حلو الشارع لما، يبقى منور بينا، عاملين زيطه ولما،  لما نقول اسامينابسم الله على أحلى سحور،قبل الفجر ما ييجى بنور".

 

وقال حسن فؤاد: "غبت لسنوات من ترتيب ربنا، وطوال هذه الفترة حفظت القرآن كاملا، والتحقت بمعهد القراءات، وحصلت على إجازة في القرآن برواية حفص عن عاصم، وبعدها استمريت كإمام مسجد لمدة 10 سنوات، كانت أسعد سنوات حياتي، واختارت العودة بغنوة في هذا التوقيت لأنني ابن رمضان، كما لقبني عمار الشريعي أن أيوب الغناء المصري، غنيت أرابيسك، وعلي يا علي، الوتد، سعد اليتيم، وكانت كلها في رمضان".

 

وأوضح: “تواصل معي الملحن أحمد بدوي وعرض علي كلمات أغنية في كل بيت،  وقلت له – ايه الكلام الحلو دة- واخبرني انها من تأليف عادل حراز، وتحمست لها جدًا، وأتمنى أن تلقى اعجاب الناس لأنها عودة للأغنية الرمضانية كما يجب أن تكون.”

وأضاف: "أحضر لأكثر من أغنية للشاعر ماجد ميخائيل، المحب لمصر ومفرداته مختلفة، وقدمنا معًا أغنية الطاقة الإيجابية مع مايكل عياد وبيتر فرح، وأتعاون مع الملحن أحمد بدوي في أغنية من كل بيت ونحضر لرباعيات يومية، وأغاني للأطفال، كلمات عادل حراز الذي اعتبره ريحة مصر، يذكرني بجمال سيد حجاب والأبنودي وعبدالسلام أمين وفؤاد حديد".

 

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أغاني حسن فؤاد المطرب حسن فؤاد حسن فؤاد

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