الخميس 06 مارس 2025
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مليار جنيه تكلفة استثمارية لتنفيذ مشروع خزانات المياه الاستراتيجي بحدائق أكتوبر

حدائق أكتوبر
حدائق أكتوبر

تفقد عدد من مسؤولي وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من مشروعات مدينة حدائق أكتوبر

وتفقد المهندس وائل موسى المستشار الفني للوزارة لمتابعة مشروعات الإسكان 
والمهندس طارق الرفاعي معاون الوزير للمرافق والمهندس مصطفى كامل معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق 
 مشروع الخزانات الاستراتيجية بطاقة ٨٠ الف م٣ / يوم والخط المغذي لها قطر ١٦٠٠ مم بطول ٧ كم وما يشمل ذلك من أعمال مقاولة شركة الإسكندرية للإنشاءات، حيث تبلغ قيمة المشروع مليار وخمسين مليون ويوفر المياه بالضغوط والتصرفات المناسبة للمشروعات المحيطة مثل ابني بيتك ٧ ومنطقة الداون تاون ومشروعات الإسكان الاجتماعي المحيطة ( ٣٩٠ فدان، ٦٠٧ عمارة..... ).

 وتم استعراض الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع ومدى الالتزام بالجدول الزمني والتأكيد على دفع معدلات العمل لضمان الانتهاء من المشروع والتشغيل في أقرب وقت ممكن مع عدم السماح بأي تأخير نظرا لأهمية المشروع لتنمية جميع المشروعات المجاورة.

 

كما تابع مشروع ٦٠٧ عمارات وتم استعراض اللمسات النهائية بالمشروع من أعمال الطرق واللاند سكيب والزراعة وإطلاق التيار الكهربائي علي العمارات وتشغيل مرفق المياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز وإنارة الموقع العام تمهيدا لدخول أولى مراحل التسليم للمواطنين المخصص لهم وحدات حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة 
ثم تم استعراض نسب التنفيذ لمشروع سكن كل المصريين محور متوسطي الدخل بمنطقة الداون تاون بجوار الجامعة التكنولوجية.


وتم الإطلاع علي موقف أعمال الطرق والمرافق والكهرباء والتي تعمل بشكل متوازي لضمان التسليم للسادة المواطنين خلال وقت قريب ضمن الخطة المعتمدة لذلك ، كما تم تفقد موقف استكمال الطرق ورفع كفاءة المرافق وإنارة الموقع بمشروع أراضي القرعة السادسة بجوار مقر جهاز المدينة ، حيث تم رفع نسبة ٦٠% من المخلفات بالمشروع وجاري تكثيف المعدات لاستكمال رفع كامل المخلفات من المشروع 
وتم توريد وتركيب ٨٥% من شبكة وأعمدة الإنارة العمومية وكذلك تأهيل عناصر شبكة المياه والصرف الصحي حيث تم تقسيم المشروع الي مناطق عمل للعمل بشكل متوازي بتلك المناطق

 

وفي نهاية الجولة المكثفة أكد مستشاري الوزير على ضرورة استكمال المتابعة الجادة بشكل يومي لنسب الإنجاز لتلك المشروعات مع التأكيد علي ضرورة استمرار تكثيف الأعمال لإنهاء جميع أعمال الطرق والكهرباء والمرافق لضمان تشغيلها ودخول المشروعات الخدمة في موعدها المحدد مع عدم القبول بأي تقاعس تجاه الشركات المنفذة لما لتلك المشروعات من أهمية بالغة في تحقيق خطة التنمية للمدينة.

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حدائق اكتوبر سكن كل المصريين شركة الإسكندرية للإنشاءات مشروعات الإسكان مشروعات الاسكان الاجتماعي
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