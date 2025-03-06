الخميس 06 مارس 2025
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اقتصاد

نائب وزير المالية: حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية قريبا

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

كشف شريف الكيلاني نائب وزير المالية لشئون الضرائب  عن  حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات فى قطاعى الجمارك والضرائب العقارية سيتم إعلانها قريبا.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهي.

 الجمارك بها مشاكل أكثر من الضرائب تؤثر على حركة التجارة

وأكد أن الجمارك  بها مشاكل أكثر من الضرائب تؤثر  على حركة التجارة مع دول العالم الخارجي وتحتاج لحلول وتسهيلات سريعة وبدانا العمل مع البنك المركزى للإسراع بعمليات الإفراج  الجمركى عن الشحنات  طوال أيام الأسبوع بما فيهم يومى الجمعة والسبت لتسهيل دخول الشحنات فى أقل وقت ممكن وهذا انعكس بدوره على استقرار الأسعار وهدوء الأسواق التى كانت أسعار السلع تتغير فيها  أكثر من مرة فى اليوم الواحد.


واعترف الكيلاني بوجود حالات تهريب بضائع  تؤثر على  القطاعات الإنتاجية ووجود تهرب ضريبى وكلها مشاكل تحتاج الى معالجة تشريعية لضبط وتحقيق العدالة بالمجتمع.

وقال: إن منهجية العمل في الوزارة تقوم على حصر وتحديد المشاكل ثم  طرحها للنقاش على مجتمع الأعمال لنستطيع الخروج بخطة عمل توافقية تساعد في تحسين صورة الدولة وزيادة وجذب المزيد من الاستثمارات.

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