تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة تاجر "مواشي" مقتولا بالحوامدية

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة تاجر مواشي مقتولا داخل أرضه بمنطقة الحوامدية في ظروف غامضة.

العثور على جثة تاجر بالحوامدية

تلقى المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة تاجر مواشي مقتولا داخل أرضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر مواشي داخل أرضه إثر إصابته بتهشم فى الجمجمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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