اتحاد الصناعات: تطبيق التسهيلات الضريبية كشف حالة ارتياح وسط مجتمع الأعمال

أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعضو هيئة مكتب الاتحاد: إن تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع كشف عن حالة إيجابية وارتياح كبير فى وسط مجتمع الأعمال.

تطبيق الربط الضريبي بشكل عادل يحقق المصلحة للجميع

وقال – خلال حفل الإفطار السنوى للجنة أمس – إن تطبيق الربط الضريبى بشكل عادل يحقق المصلحة للجميع ومن مصلحة مجتمع الأعمال تطبيق العدالة الضريبية على كل المجتمع ودخول القطاع غير الرسمي في منظومة الضرائب لتحقيق المساواة وزيادة الحصيلة الضريبية لأننا جميعًا أصحاب مصلحة فى هذا البلد وزيادة الحصيلة ترد لنا في شكل خدمات.

وأكد أن موجة التسهيلات الضريبية ستتبعها موجات أخرى والقادم أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.