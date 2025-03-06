أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالدقهلية (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “تقلبات جوية وبرودة.. أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالدقهلية”.

ورصدت فيتو السماء الملبدة بالغيوم وتجمعات المياه

درجات الحرارة اليوم ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى الجنوب، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

درجات الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في 6 أكتوبر

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في بنها

درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في العلمين الجديدة

درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

درجات الحرارة اليوم في مطروح

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في سيوة

درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 19

درجات الحرارة اليوم في كاترين

درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 16

درجات الحرارة اليوم في بورسعيد

درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 21

درجات الحرارة اليوم في الزقازيق

درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

درجات الحرارة اليوم في السويس

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 22

درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ

درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

درجات الحرارة اليوم في الغردقة

درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

درجات الحرارة اليوم في الفيوم

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

درجات الحرارة اليوم في بنى سويف

درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

درجات الحرارة اليوم في المنيا

درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

درجات الحرارة اليوم في أسيوط

درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى: 23

درجات الحرارة اليوم في سوهاج

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

درجات الحرارة اليوم في الأقصر

درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

درجات الحرارة اليوم في أسوان

درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

الأرصاد

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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