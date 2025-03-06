الحلقة السادسة من مسلسل الحلانجي، طارق صبري يخدع زوجته ويسرقها

مسلسلات رمضان 2025 شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الحلانجي سرقة بضاعة أحد رجال الأعمال من قبل طه الحلانجي، ويتم البحث عن السارق.

ويقوم طه الحلانجي بصبغ شعر والدته التي تلعب دورها الفنانة ميمي جمال، بعد وصلة هزار وضحك بينهما.

ويلتقي طارق صبري وعيشقته عبير صبري في منزل طارق صبري، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويعرف مكانها زوجها ويذهب لهما، وتذهب زوجة طارق صبري هي الأخري، وتكتشف أنه قام بسرقتها وإمضائها علي عقود ما تملك بدون أن تعلم.

ويتم تعيين طه الحلانجي بأحد الفنادق الكبرى مديرًا للعلاقات العامة، ويستغرب العديد الجمهور سبب تعينه.

وتذهب عبير صبري لأحد الدجالين كي تقوم بعمل لزوجها، وتحصل علي كل ما تريد، ويحاول محمد لطفي أن يقوم طه الحلانجي بأحد العمليات الكبرى التابعة لأحد رجال الأعمال

أحداث الحلقة الخامسة من الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الحلانجي بعرض محمد لطفي إحدى عمليات النصب على طه الحلانجي، وهي عملية سرقة بعض الأوراق المهمة من رجال الأعمال مقابل 10 ملايين جنيه.

ويقوم طه الحلانجي بحجز سفر لحبيبته سماح "أيتن عامر" لفرنسا كي تبدأ في تلاقي العلاج، ويقوم بدراسة المكان الذي من المقرر أن يقوم بعملية النصب فيه.

ويقدم محمد رجب علي إحدى الوظائف في الفندق الذي يمتلكه رجل الأعمال محمود قابيل، كي يستطيع سرقة الأوراق التي يريدها ليحصل على 10 ملايين جنيه.

وتتشاجر إنشراح “ميمي جمال” مع مطاوع ابن عم سماح ايتن عامر بسبب تقديمه محضر ضد إحدى سيدات الحارة بسبب عدم دفع أقساط الأجهزة الكهربائية التي حصلت عليها لزواج ابنتها.

وكانت قد شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الحلانجي تصاعدًا في الأحداث الدرامية، حيث بدأ طه الحلانجي، الذي يجسد دوره الفنان محمد رجب، عملية نصب جديدة استهدفت سيدة الأعمال نسمة، التي تؤدي دورها الفنانة عبير منير.



وفي خط درامي آخر، تحاول عبير صبري مواجهة السيدة التي خانتها مع زوجها، متوسلة إليها بعدم كشف الأمر، إلا أن الموقف يتحول إلى شجار حاد بينهما.



وعلى الجانب التقني، يتمكن إبراهيم الثمان، مهندس التكنولوجيا، من اختراق هاتف نسمة، بينما يلتقي طه الحلانجي بـ سماح، التي تلعب دورها الفنانة أيتن عامر، في معرض السيارات حيث تعمل، ويذهبان سويًا إلى طبيبها المعالج من أجل ترتيب سفرها إلى الخارج لتلقي العلاج مقابل 3 ملايين جنيه.



كما يظهر في هذه الحلقة شقيق طه الحلانجي الأكبر، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد وفيق، حيث يجري حديثًا مؤثرًا مع نجله الصغير الذي يسأله عن والدته، ليخبره والده بأنها قد فارقت الحياة.



أحداث الحلقة الثانية من الحلانجي

وكانت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الحلانجي شهدت وفاة نجل رجل الأعمال الذي يقوم بدوره الفنان محمود قابيل إثر حادث سيارة.

ويظهر طه الحلانجي وحبيبته التي تلعب دورها أيتن عامر داخل الحارة التي تسكن فيها، ويقوم نجل عمها بتوبيخيها امامه بسبب عودتها في وقت متأخر معه، ويقوم الحلانجي بغناء اغنية كزبرة "حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان".

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.