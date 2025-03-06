قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى (صور)

نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعًا للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات (أسوان – الأقصر - الجيزة) بمشاركة الأجهزة التنفيذية لكل محافظة من خلال تنفيذ سيناريوهات لعدد من الأزمات المختلفة للتعرف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة فى التعامل معها، وفى نهاية التدريب تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

وتنفيذًا لإستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس، تم تنظيم عددًا من الندوات التثقيفية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظتى الأقصر والإسماعيلية، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية مجمعة لطلبة الجامعات المصرية بجامعة المنيا باشتراك (11) جامعة حكومية وخاصة.

وخلال الندوات ألقى اللواء أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة فى ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات متسارعة على الصعيدين الدولى والإقليمى، فضلًا عن دور الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها فى مواجهة تلك التحديات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة معرضين لمنتجات ذوى الهمم بدار الدفاع الجوى وفندق ونادى القوات المسلحة بالمنيا لعرض منتجاتهم، والتى حظيت بإقبال كبير من قبل الزوار.

ولمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة فى مختلف ربوع الوطن , تم تنظيم عددًا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية العملاقة التى تسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.